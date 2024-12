Nádhernou Lindu Rybovou poznají všichni. Kdo je však herec vedle ní? Opravdu bystří ho poznají

11. 12. 2024

Jako malý chtěl být řezníkem, protože se mu líbilo, že je od krve. To by nejspíš vyděsilo každého rodiče. Nejinak tomu bylo i u maminky a tatínka oblíbeného herce, který stojí na úvodní fotografii vedle Lindy Rybové. Poznáte, kdo to je?

user Externí autor