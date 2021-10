Vědci objevili zvláštního dinosaura. Úžasný drak z Číny možná přepíše učebnice

Fosilní model dinosaura

Foto: Autor: Bennyartist / Shutterstock

Před třemi lety byl nalezen v Číně vůbec první exemplář dinosaura, který je zajímavý hned z několika aspektů. Nejen že je nejstarším členem nově nalezené skupiny dinosaurů - neosauropodů, ale je i vůbec prvním exemplářem nalezeným v Asii. Řeč je o drakovi z Ling-Wu.

Když byl v Číně v létě 2018 objeven nový druh dinosaura, vědci z Čínské akademie věd a UCL se nemohli dostatečně radovat - našli totiž zároveň nejstarší druh neosauropodů na světě. Jejich jedinečný objev dostal název „úžasný drak z Lingwu“. A vědci doufají, že pomůže získat další chybějící informace v řetězci evoluce. Výzkum byl financován National Geographic.

Autoři zprávy, která byla zveřejněna v Nature Communications, uvedli, že překvapivá zjištění o drakovi mohou znamenat, že najdeme i fosilie jiných dinosaurů nebo zvířat, u kterých bychom před 180 miliony let neočekávali, že budou žít v Číně.

Fosilie dinosauraZdroj: Autor: Oranzy Photography / Shutterstock

Diplodokoidi zde byli ještě před rozdělením Pangey

V Asii nám chyběly nálezy z této doby. Fosilie z druhu diplodocoidu by nám mohly pomoci pochopit, jak se dinosauři a další zvířata vyvíjela a rozptylovala ve starověkém superkontinentu Pangea.

Vědci se totiž dříve domnívali, že diplodokoidi a další typy sauropodů v Číně zcela chybějí. Měli za to, že v době asi před 160 miliony let, kdy se diplodokoidi vyvinuli, se východní Asie již oddělila od zbytku Pangey. Toto rozdělení zjevně izolovalo zvířata, která již byla na pevnině, a bránila diplodokoidům, aby se tam dostali.

V Asii nalezené fosilie jsou však o celých 15 milionů let starší než jacíkoli dříve nalezení diplodokoidi, což by mohlo znamenat, že se diplodokoidi dostali do východní Asie dlouho předtím, než byla oddělena od Pangey.

Pangea - oddělení pevninyZdroj: Autor: Designua / Shutterstock

Gigantičtí sauropodi

Mezi sauropody patří některá z největších zvířat, která kdy chodila po Zemi, stejně jako třeba i Diplodocus a Apatosaurus. Nový druh čínského sauropoda byl pojmenován Lingwulong shenqi – „úžasný drak z Lingwu“ – podle názvu města v severní Číně.

Úžasný drak z Lingwu

Mezinárodní skupina vědců z Čínské akademie věd, lodýnské Imperial College, UCL a Londýnského muzea přírodní historie odhalili částečné lebky, obratle, ramena a žebra sedmi až deseti sauropodů, od mláďat po dospělé. Domnívají se, že se pravděpodobně jednalo o rodinné stádo, které zahynulo na začátku období střední jury, tedy před 174 miliony let.

Z kosterních pozůstatků pak vytvořili složený obraz toho, jak by zvíře vypadalo ve skutečnosti.

A dostali sauropoda s krátkým krkem. Ačkoli někteří sauropodi dosahovali délky 20 až 30 metrů, tento nový druh nebyl tak velký, na délku měřil „pouze“15 metrů.

Zkameněliny dinosaurů v Číně, ilustrační fotoZdroj: Autor: CHAINFOTO24 / Shutterstock

Odkud „rodinka“ do Asie přišla?

Dr. Philip Mannion z Imperial's Department of Earth Science and Engineering řekl, že objev draka z Ling-Wu byl dvojnásob neočekávaný: „Nejenže je Lingwulong nejstarším členem této skupiny, ale je vůbec prvním z Asie. Až dosud jsme si mysleli že se neosauropodi do Asie nedostali během jury.“

Ačkoli však Lingwulong otevírá možnost, že tato skupina pochází z Asie, současné poznatky naznačují, že se tato skupina mohla do Asie dostat i odjinud. Odkud však zatím není známo, jelikož předkové draka jsou zatím stále neobjeveni.

Vědci proto pokračují v hledání míst okolo Lingwu a přilehlých oblastech a snaží se nalézt další neobjevené dinosaury a savce. Doufají, že se jim tak podaří najít skutečný vztah mezi Pangeou a východní Asií.

