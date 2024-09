Toto jsou snímky herečky Linsday Lohan přímo z vězeňské cely. Takhle vypadá skutečný pád na dno

Externí autor 25. 9. 2024

Stát se slavným v dětském věku s sebou nese řadu úskalí. Pro psychiku mladého člověka je to velmi náročné, a tak se mnohdy stane, že to na jeho duši zanechá nesmazatelné šrámy. O tom se přesvědčila i Lindsay Lohan, která se musela potýkat se závislostí a dokonce se dostala do křížku se zákonem.

Lindsay Lohan byla jednou z dětských hvězd, které proslavila společnost Disney. Začínala hrát již jako malá holčička, její plakáty visely v řadě dětských pokojíčků a pihovatá zrzka byla všeobecně populární. Nutno podotknout, že zaslouženě - na první pohled bylo jasné, že má skutečně talent. Nejvíce se proslavila pravděpodobně filmem Past na rodiče z roku 1998, kde si střihla dvojroli dvojčat, která se snaží dát dohromady rozvedené rodiče. Následovaly další hity pro mládež, jako například Protivný, sprostý holky nebo Mezi námi děvčaty. Bohužel sláva a peníze mladé dívce velmi rychle stouply do hlavy. Poměrně brzy se propadla do drogové závislosti a v roce 2007 poprvé nastoupila do léčebny na odvykací léčbu. Strávila tam měsíc, ovšem program nepřinesl výsledky, jaké nejspíš lékaři očekávali. Soud jí nařídil odvykačku O několik měsíců později Lindsay Lohan způsobila na Sunset Boulevard dopravní nehodu a ukázalo se, že řídila pod vlivem. Naštěstí se nikomu nic nestalo, ale soud herečce nařídil další léčbu, která tentokrát trvala 45 dní. I tentokrát se to ale minulo účinkem. Řízení pod vlivem očividně patřilo mezi její oblíbené kratochvíle. Zatčena kvůli němu totiž byla ještě několikrát a pokaždé se znovu neúspěšně pokoušela léčit. Kromě toho plnila stránky novin dlouhým výčtem svých milenců. V roce 2011 byla přistižena, jak krade náhrdelník v hodnotě 44 tisíc korun. Od soudu odešla s trestem čtyř měsíců vězení a povinností vykonat celkem 480 hodin veřejně prospěšných prací. Umělkyně se ale odvolala, a tak nakonec skončila pouze na několik týdnů v domácím vězení. Odstěhovala se do Dubaje Je pochopitelné, že díky četným skandálům si Lindsay Lohan poněkud pošramotila pověst, čímž její herecká kariéra značně utrpěla. Teprve v posledních letech se zná, že se divoká hvězda konečně uklidnila a pomalu, ale jistě se vrací do normálu. Před lety se přestěhovala do Dubaje, aby nebyla všem neustále na očích a mohla začít znovu. V roce 2020 se provdala a s manželem Baderem Shammasem vychovávají syna jménem Luai. K herectví se znovu vrací V roce 2022 se objevila v romantické komedii Vánoce na spadnutí, kterou natočila pro Netflix. Letos na jaře streamovací platforma vypustila další snímek s Lindsay Lohan, tentokrát romantické fantasy s názvem Irské přání. Podle dostupných informací má nyní herečka pracovat na dalším filmu, který bude teprve uveden. „Jsme velmi spokojeni s dosavadní spoluprací s Lindsay a jsme nadšeni, že s ní můžeme pokračovat. Těšíme se, že našim členům po celém světě přineseme další její filmy,“ uvedla v prohlášení Christina Rogers, ředitelka oddělení nezávislých filmů společnosti Netflix. Zdroje: Kinotip2.cz , G.cz , ČSFD.cz , Newsweek.com Přihlášení (esc) close My si vás zapamatujeme a můžete číst Dotyk.cz bez omezení. googlePokračovat přes Google facebookPokračovat přes Facebook seznamPokračovat přes Seznam nebo se přihlaste E-mail Heslo visible Zapomněli jste heslo? Přihlásit se Ještě nemáte účet? Registrujte se Odemknout anketu (esc) close warning_fill Hlasovat v anketě mohou jen přihlášení uživatelé. Přihlásit Jak jste spokojeni s tímto článkem? Budeme vděční za vaši upřímnou zpětnou vazbu. Předáme vaše hodnocení redaktorovi, aby se mohl nadále zlepšovat. Hlasovalo: 0

user Externí autor

