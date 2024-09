Externí autor 16. 9. 2024 clock 4 minuty

Občas se v životě setkáváme s předměty, jejichž účel nám na první pohled uniká. Někdy jde o starobylé nástroje z dávných dob, jindy o moderní vynálezy s nepochopitelným designem. Tady je jeden takový objekt, který vypadá jako by přistál z jiné planety. Poznáte, k čemu slouží?

Stříbrný tvor s dlouhýma nohama a podivnou hlavou – co to jen může být? Nechte se unést fantazií a zkuste uhodnout, k čemu tento zvláštní předmět slouží. Možná vás překvapí, jak daleko (či blízko) od pravdy budou vaše tipy!

Mimozemská bytost?

Na první pohled předmět připomíná stylizovanou postavu mimozemšťana. Má protáhlou hlavu připomínající tělo chobotnice nebo sépie, ze které vycházejí tři dlouhé, tenké nohy. Celý objekt je vyroben z lesklého, stříbřitého kovu, který mu dodává futuristický vzhled.

Mohlo by jít o umělecké dílo inspirované sci-fi? Nebo snad o předmět z nějakého filmového studia? Jeho symetrický a minimalistický design by jistě našel uplatnění v moderním interiéru jako dekorativní prvek.

Designová hříčka?

Při bližším zkoumání si můžeme všimnout, že předmět vypadá velmi stabilně. Tři nohy mu poskytují pevnou oporu a zajišťují, že se nepřevrátí. To napovídá, že by mohlo jít o funkční objekt, ne pouze o dekoraci.

Hlava má zajímavý tvar – je profilovaná do jakýchsi žeber či lamel. Tento detail nám může napovědět, že předmět mohl být navržen pro nějaký specifický účel. Mohlo by jít například o nějaký druh filtru nebo sítka?

Do kuchyně, nebo laboratoře?

Velikost a tvar předmětu by mohly naznačovat, že jde o nějaký kuchyňský nástroj. Mohl by to být například stojan na vajíčka nebo originální odkapávač na příbory? Jeho kovová konstrukce by byla v kuchyni praktická a snadno omyvatelná.

Na druhou stranu, jeho futuristický vzhled by se hodil i do vědecké laboratoře. Mohl by to být stojan na zkumavky nebo jiné laboratorní vybavení? Nebo snad nějaký specializovaný nástroj pro vědecké experimenty?

Návrat do minulosti?

I když předmět vypadá velmi moderně, nemůžeme vyloučit, že jde o historický artefakt. Mnoho vynálezů z minulosti nám dnes může připadat záhadných, protože jsme zapomněli na jejich původní účel.

Mohl by to být například specializovaný nástroj z nějakého řemesla? Nebo snad součást nějakého složitějšího stroje, jejíž funkci už dnes nedokážeme rozpoznat?

Na druhou stranu, jeho futuristický design by mohl naznačovat, že jde o prototyp nějakého budoucího vynálezu. Možná je to součást technologie, která ještě není běžně rozšířená, ale v budoucnu se stane nepostradatelnou?

Tajemství téměř odhaleno

Ať už jsou vaše tipy jakékoliv, pravděpodobně budete překvapeni skutečným účelem tohoto záhadného předmětu. Jde o věc, kterou mnozí z nás pravidelně používají. Je to ukázka toho, jak i běžné věci mohou být povýšeny na umělecká díla, pokud se jim dostane do rukou talentovaného designéra.

I když jeho skutečný účel může být překvapivě jednoduchý, nelze mu upřít originalitu a schopnost upoutat pozornost. Je to důkaz toho, že i předměty každodenní potřeby mohou být navrženy s uměleckým citem a stát se tak nejen užitečnými pomocníky, ale i dekorativními prvky našich domovů.

Jak budou lidé v budoucnosti nahlížet na předměty, které dnes považujeme za samozřejmé? Možná, že za pár desítek let budou naši potomci stejně zmateně hledět na některé naše běžné nástroje, jako my hledíme na tento záhadný objekt.

Ano, poznali jste správně. Tento futuristický předmět je ve skutečnosti lis na citrusy navržený slavným francouzským designérem Philippem Starckem pro italskou značku Alessi. Jde o ikonický kousek moderního designu, který dokazuje, že i tak obyčejná věc, jako je citrusovač, může být povýšena na umělecké dílo.

