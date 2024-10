Externí autor 1. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Lisu Valerii Kudrow zná celý svět jako Phoebe ze seriálu Přátelé. Herečka loni oslavila jubilejní šedesáté narozeniny a ačkoliv není zastánkyní plastických úprav, stále vypadá báječně.

Lisa Kudrow se zapsala do srdcí milionů diváků po celém světě jako Phoebe Buffay ze slavného seriálu Přátelé.

V létě oslavila hvězda 61. narozeniny, stále ale vypadá skvěle. Umělkyně není milovnicí estetické medicíny – odmítá botox a jiné omlazující zákroky, které jsou dnes mezi celebritami zcela běžné.

Přesto je ale Lisa stále velice krásná žena a od dob natáčení Přátel se téměř nezměnila.

Herečka má rodinné kořeny hluboko v historii východní Evropy. Její prarodiče byli židovskými emigranty, kteří přišli do Spojených států z Běloruska.

Z matčiny strany zase pochází z maďarské a ruské židovské rodiny. Lisa vždy věděla, že její prababička Mera Mordejovič zahynula během druhé světové války, jelikož byla zavražděna nacisty.

Nicméně skutečný osud své prababičky Kudrow zjistila až díky své účasti v dokumentární show Who Do You Think You Are?

Během natáčení show navštívila běloruské město Ilya, kde se dozvěděla, že Mordejovič nebyla jen obyčejnou obětí války, ale byla brutálně upálena s dalšími devíti sty Židy a stala se tak jednou z obětí masového vraždění během holocaustu.

Toto odhalení herečku hluboce zasáhlo a posílilo její povědomí o rodinné historii a utrpení židovských předků.

V pubertě Lisa začala řešit svůj vzhled a v pouhých šestnácti letech se rozhodla podstoupit operaci nosu, což pro ni byl velmi důležitý krok, který jí dodal sebedůvěru.

Herecká dráha nebyla pro sympatickou blondýnku první volbou, nejprve se vydala na akademickou dráhu a získala bakalářský titul v oboru psychobiologie.

Následně skoro osm let pracovala po boku svého otce, který se věnoval výzkumu v medicíně. Přestože byla vědecká kariéra pro Lisu lákavá, nakonec ji umělecký svět táhl více.

Jednou z méně známých schopností Lisy je její plynulá znalost francouzštiny, kterou ovládá stejně dobře jako její postava Phoebe.

I když se tím na první pohled herečka a Phoebe podobají, ve skutečnosti jde o jednu z mála společných vlastností, které sdílejí.

Na kytaru se naučila jen pár akordů

Kudrowová je jinak od své postavy výrazně odlišná. Například fanoušci Přátel si jistě vzpomenou, jak Phoebe ráda hrála na kytaru a skládala své bizarní písně, jako třeba Smelly Cat.

Ve skutečnosti však Lisa Kudrow před natáčením Přátel na kytaru hrát vůbec neuměla a musela brát speciální lekce, v nichž se naučila pouze několik základních akordů. Po skončení seriálu ale s hraním na kytaru přestala.

Zajímavostí je také fakt, že Lisa Kudrow byla během natáčení seriálu těhotná, a aby to tvůrci zakryli, do scénáře přidali, že Phoebe nosí trojčata pro svého bratra, která byla počata umělým oplodněním. Vzhledem k tomu, že její těhotenství nebylo příliš patrné, museli kostyméři přidat vycpávky, aby odpovídala vzhledu těhotné ženy čekající tři děti.

Úspěch seriálu Přátelé se odrazil i na výplatách herců. Ke konci už Kudrow spolu se svými kolegy dostávala za jednu epizodu přibližně 25 milionů korun.

V roce 1995 se Lisa Kudrow provdala za Michela Sterna, francouzského reklamního specialistu. Spolu mají syna Juliana Murraye Sterna, který se narodil v roce 1998.

I když se její soukromý život výrazně liší od toho, co fanoušci viděli na obrazovkách, Lisa přiznává, že její cesta byla v mnohém unikátní. Jedním z nejvíce překvapujících faktů je, že o panenství přišla až na své svatební noci, když jí bylo dvaatřicet let.

Zdroje: People, Daily mail