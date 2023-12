New Africa

Věštkyně Lisa Paronová předpověděla Covid, krach na burze i osudy mnoha celebrit. Své o tom ví dokonce i Meghan a Harry, nebo mnoho světových politiků. Vize této vědmy se zdají být až děsivě přesné. Co můžeme očekávat v následujícím roce? Držte si klobouky, podle Lisy bude rok 2024 pořádná jízda!

O budoucnosti roku 2024 nás Lisa Paronová informuje v těchto jednotlivých zprávách:

„V roce 2024 předpovídám více problémů, které nějak souvisejí s vodou. Vidím nemoci, a možné katastrofy na moři. Trend vodních katastrof, který začal v roce 2023, bude pokračovat i v letech 2024 a 2025. Budeme svědky četných problémů spojených s vodou v různé podobě. Ve zprávách nás budou informovat o kontaminovaných a otrávených zdrojích vody. Čistá voda se stane mnohem cennější, vzácnější a dražší věcí.“

Podle předpovědí Paronové se budou šířit ve velkém i nemoci:

„Mám také pocit, že bude přibývat nových nemocí. Budeme muset být velice opatrní. Je možný výskyt epidemií spojených s určitou lokalitou.“

Zároveň se lidstvo bude potýkat s vedlejšími účinky léků a vakcín. Bude přibývat více hlášených případů nežádoucích reakcí na vakcíny a farmaceutické léky. Lidé si budou více všímat závažných vedlejších účinků a budou se množit žaloby pro zanedbání péče.

Bláznivé počasí a turbulence ve společnosti

V roce 2024 lze očekávat zhoršení počasí. Řeč je o velkém množství srážek, o hrozících povodních a rekordním množství sněhu... Od února 2024 se začnou odehrávat zásadní změny v názorech společnosti. Nový pohled bude ovlivňovat následujících 20 let života na Zemi. Budou konečně přijaty zákony a provedeny změny, které ženám zajistí větší rovnoprávnost s muži.

Transgender

Biologicky narození muži, kteří se rozhodnou stát se transgenderovými ženami, nebudou moci soutěžit s biologicky narozenými ženami. Bude se to týkat profesionálního sportu, olympijských her a některých soutěží krásy. Změní se pravděpodobně předpisy, takže nakonec budou transgenderové komunity soutěžit mezi sebou. Půjde jednoduše o spravedlnost, protože se narodili jako biologičtí muži. Mají tak velkou fyzickou výhodu v soutěžích, oproti biologicky narozeným ženám. Výsledkem může být, že by se na olympijských hrách a podobných akcích mohly konat soutěže mezi muži, ženami a transgender osobami.

Sociální sítě

Populární sociální sítě jako Facebook, Twitter a Instagram možná upadnou v nemilost. Vypadá to, že ztratí mnoho svých příznivců a budou čelit vážným existenčním problémům.

Pohled do budoucnosti

Velká změna nastane v našem sociálním životě. Měl by se zastavit úpadek kultury. Přestaneme se zahanbovat věkem. Ustane i neustálá snaha přepsat nebo zapomenout na naši historii. Bude se to považovat za neužitečné a kontraproduktivní. Popírání dějin vytváří celou řadu nových problémů, místo aby lidi spojovalo.

Změny názorů

Věštkyně dále líčí, že: „Pokud se budou stále trestat odlišné názory a pravda zametat pod koberec, hrozí nám neustálé opakování této karmy. Část populace je příliš citlivá nebo příliš konzervativní k názoru, aby byli všichni tolerantní ke všem. Tato lekce se v historii opakuje znovu a znovu. Názory se neustále mění s tím, jak se objevují nové informace. Současné módní názory se také nakonec vyvinou v nové.“

Geomagnetické bouře

V letech 2024 a 2025 dojde ke zrychlení a nárůstu geomagnetických slunečních bouří. Budou mít vliv na lidi a elektroniku po celém světě. Jedna z těchto bouří bude tak silná, že vyřadí z provozu elektrické sítě, satelitní a internetovou komunikaci. Může vyvolat skutečné fyzické požáry. Je možné, že během jednoho z těchto roků bude internet v důsledku mohutné sluneční bouře nebo výronu koronální hmoty vypnut na 24 hodin až týden nebo déle.

Důležité je však myslet pozitivně, a snažit se prakticky všem událostem přizpůsobit a ustát je. Závěrem vzkazuje Lisa: „Ať váš rok i budoucnost září smíchem a radostí.“

