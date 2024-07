Externí autor 28. 7. 2024 clock 3 minuty gallery

Funkce první dámy není nijak definovaná. Nicméně i přesto s sebou tento post nese určitá očekávání. Musíte se tváři, musíte vypadat, musíte dělat něco prospěšného, musíte zkrátka dostatečně reprezentovat svého chotě kamkoliv přijdete. Jak toto zvládla Livia Klausová? A co dělá dnes?

Livia Klausová byla v pořadí třetí první dámou České republiky. Před ní se této funkce zhostily s více než velkou grácií Olga Havlová, rozená Šplíchalová a Dagmar Havlová, rozená Veškrnová. Veškrnová se stala první dámou poté, co se Václav Havel rozhodl znovu oženit po smrti své první ženy Olgy, která zemřela na rakovinu.

Poté, co skončil mandát prezidentu Václavu Havlovi v jeho druhém funkčním období v roce 2003, se pomyslného žezla ujal prezident nový. Václav Klaus, do té doby český ekonom a politik, spoluzakladatel Občanské demokratické strany a premiér. Změnu čekala také pozice první dámy. Tam se vší noblesou nastoupila Livie Klausová. A co je tato dáma vůbec zač?

Seznámili se na hodině španělštiny

Livia Klausová se narodila jako Livia Mištinová 10. listopadu 1943 ve slovenské Bratislavě. Po konci války její rodina ovšem zamířila do Prahy, kde tehdy mladá dívka zůstala i na studia, pak i po většinu svého dosavadního života. Při studiích na Vysoké škole ekonomické se také seznámila se svým budoucím manželem Václavem Klausem.

Livia byla ve druhém ročníku, Klaus v pátém. Oba dva navštěvovali hodiny nepovinné španělštiny. A už tehdy zaregistrovala, že kolem sebevědomě vystupujícího hocha poletuje velké množství obdivovatelek. A jak ona sama zavzpomínala pro časopis Vlasta, svým sebejistým projevem prý zřejmě zaujal i ji.

Klaus se k žádosti o ruku neměl

Ačkoliv spolu trávili spoustu času, Klausovi trvalo drahnou chvíli, než ji pozval na první rande. A když už spolu hrdličky vrkaly oficiálně, otálel i se žádostí o ruku. „Když se Vašek pořád k ničemu neměl, vzala jsem to do svých rukou,“ napsala později někdejší paní prezidentová ve své knize Smutkem neobtěžuju.

Manželství to bylo vždy velmi pevné, a to i přesto, že Klaus měl poměry s jinými ženami. Bývalý prezident měl totiž slabost pro letušky a tyto jeho záletnické počiny dokonce i prosákly na veřejnost. Livia, té doby už Klausová, to ale všechno ustála a nikdy svého manžela neopustila.

„Bolí to, ale je to za mnou. Nevěra je zklamáním důvěry. Je to prostě taková křivda. Ale jde o to, co si představujeme pod věrností. Někomu daleko víc vadí, když je někde jinde souznění duší, a někomu víc překáží, když je někde souznění těl,“ pokračuje ve vyprávění ve své knize.

Zvládla budovat i vlastní kariéru

Kromě toho, že mu byla vždy oporou, zvládla budovat také svou vlastní kariéru. To bývá v pozici první dámy mnohdy těžké, protože na prvním místě je vždy její muž. V roce 2013 se tak stala velvyslankyní na Slovensku, kde úřadovala dlouhých pět let.

Tuto funkci posléze opustila na vlastní žádost. Dnes se tato osmdesátiletá dáma tak už těší ze sedmi vnoučat, která ji zajisté zaměstnávají dostatečně, ba možná i více, než kdejaká politická nebo reprezentativní funkce. Práce babičky je ale určitě o dost příjemnější než sedánky s politickými představiteli.

Livia Klausová se nepochybně řadí mezi příkladné první dámy, které vždy dokázaly vystupovat kultivovaně a dělaly čest jak svému manželovi, tak celému národu.

