Krásná černá vdova Lizzie Halliday, vdávala se, aby mohla vraždit své muže

Jméno Lizzie Halliday by mohlo být synonem pojmu černá vdova. Muže si brala, aby je zavraždila. Do dvou let od svatby byli její manželé nezvěstní, nebo nalezeni mrtví. Dělala to pro peníze, nebo za to mohla její duševní porucha? Tak či tak byla odsouzena k smrti a stala se první ženou na světě, která měla usednout na elektrické křeslo.

Lizzie se narodila mezi rokem 1859 a 1864 v Irsku. Její dívčí jméno bylo McNally. Krátce po narození se celá její rodina odstěhovala do Spojených států. Provdala se už v roce 1879, a pokud by platil rok 1864, bylo jí u oltáře čerstvých 15 let. S manželem Charlesem Hopkinsem měla jednoho syna a ze začátku se všechno zdálo perfektní, dokud Charles po dvou letech nezemřel. Lizzie neváhala a téměř okamžitě se seznámila s veteránem Artemusem Brewerem, kterého si tentýž rok vzala. Rok od sňatku Brewer za stejně záhadných okolností zemřel. V té době ale nikdo nepojal podezření, že by oba manžele zabila ona, a Halliday pokračovala v lovu.



Třetí manžel Hiram Parkinson od ní utekl, zřejmě vycítil, že je s Lizzie něco v nepořádku. Aniž by se rozvedli, dvojnásobná vdova se zapletla s Brewerovým přítelem Georgem Smithem. I toho si nakonec vzala a krátce na to se ho pokusila zabít otráveným čajem. Nepovedlo se jí to, manžela opustila a utekla do Philadelphie, kde se zabydlela u rodiny McQuillanů.V nové městě se pokusila rozjet byznys a otevřela si obchod. Ten jí ale nevynášel, a tak ho zapálila a požadovala po pojišťovně odškodné. Úředníci její podvod prokoukli a Lizzie šla na dva roky do vězení.Po propuštění se přestěhovala do Newburghu, kde potkala svého budoucího a posledního manžela. Paul Halliday ji nejdříve zaměstnal jako hospodyni, ale Lizzie ho natolik očarovala, že si ji vzal.Kapriciózní Lizzie další "nudný" manželský život nestačil. Společně se sousedem ukradla stádo koní, které prodala a za vydělané peníze chtěla utéct od manžela. Soud si na ni posvítil, ale tentokrát ji místo do vězení poslal do ústavu pro choromyslné.Z toho ji vytáhl její manžel. Místo poděkování mu zapálila dům i mlýn, v němž zemřel jeden z jeho synů. Nakonec zmizel i Paul. Sousedé si jeho absence všimli a Lizzie ji odůvodňovala častými pracovními cestami. Nikdo jí to nevěřil.Domovní prohlídka odhalila dvě mrtvá těla, která patřila McQuillanovým, u kterých dříve bydlela. Lizzie zatkli za dvojnásobnou vraždu a krátce na to našli mrtvého Paula pod podlahou domu.Soud ji odsoudil k trestu smrti na elektrickém křesle, na to se ale nikdy neposadila. Kvůli šílenému chování byla znovu přemístěna do ústavu pro duševně choré. Tam ubodala ošetřovatelku, do těla jí zasadila více než 200 ran nůžkami.Lizzie zemřela v roce 1918 ve věku 58 let.