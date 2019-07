Ljuba Krbová dnes slaví 61 let. Podívejte se, jak šel čas s krásnou herečkou

Ačkoli by jí tento věk nikdo netipoval, oblíbená herečka Ljuba Krbová slaví už 61. narozeniny. Se štíhlou postavou a mladistvým úsměvem nicméně vypadá o deset let mladší.

Kariéra Ljuby Krbové nikdy nedosáhla výšin superhvězdy, ale její tvář je divákům přesto dobře známá. První roli si zahrála v seriálu Zkoušky z dospělosti ještě během studia na pražské konzervatoři a od té doby se nabídky k natáčení hrnuly se železnou pravidelností.

Její příjemný vzhled ji předurčil k rolím princezen a slušných dívek, v pokročilejším věku pak hrála zejména hodné, starostlivé maminky. výjimkou byla role opilé mámy v seriálu Třetí patro, na kterou se Krbová podle svých slov obzvláště těšila. "Naivně jsem byla přesvědčená, že hrát potvoru je větší umění. Zkrátka mládě, no," uvedla v rozhovoru pro iDnes. Zápornou postavu ztvárnila tak věrohodně, že ji slečna z divadelního bufetu odmítla obsloužit.

Dramatickou roli si Krbová zahrála také po boku Ivany Chýlkové a Heleny Růžičkové v sérii Přítelkyně z domu smutku. V posledních letech se pravidelně objevuje v televizních filmech a seriálech.

Ačkoli sama pochází z pěti dětí, sen o velké rodině se Krbové nenaplnil. Dvě manželství skončila rozvodem a herečka se dočkala jediné dcery. O to radostněji však před rokem vítala příchod prvního vnoučka Eliáše. "Je to krásný pocit, být babička. Doporučuju, je to super!" libovala si s tím, že se už nemůže dočkat, až bude chlapečka vodit do přírody a učit jezdit na kole.

Kromě vnuka Krbová hýčká také nevlastní vnučku Dominiku, kterou vyvdala sńatkem se spisovatelem Ondřejem Neffem. Se třetím manželem tvoří harmonický pár a ve volném čase cestují po světě. Společně také čelili v roce 2008 tragédii, kdy Dominičinu maminku Irenu Neffovou zavraždil její vlastní manžel. Nešťastná událost prý vztah mezi Neffem a Krbovou ještě více upevnila.