Externí autor 21. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Hvězda seriálu Ulice Ljuba Krbová je i v 66 letech ve skvělé formě. Je doslova živoucím důkazem toho, že věk je jen číslo. Stále si udržuje mladistvý vzhled a energii, kterou by jí mohly závidět o generaci mladší kolegyně. Vzpomenete si, jak vypadala za mlada? Tyhle fotky jste možná ještě neviděli.

Ljuba už od dětství tíhla k umění. Navštěvovala baletní přípravku Národního divadla a později během studia herectví na konzervatoři dostala i roli v seriálu Zkoušky z dospělosti. Její talent a krása jí brzy otevřely dveře do světa filmu a divadla. Kdo by si nevzpomněl na její role v pohádce Lotrando a Zubejda nebo seriálu Přítelkyně z domu smutku. Naopak její hlas můžeme slyšet ve filmech Tootsie, Kleopatra, Táta v sukních, Návrat do budoucnosti, Kill Bill a spoustě dalších, které dabovala.

Životní změny

Nejznámější rolí je pak Anička z Ulice. „Je to moje nejdéle trvající angažmá v celém mém hereckém životě. Je to dvacátá sezona, to už je kus života,“ říká Ljuba. Během let natáčení prošla mnoha životními změnami. „Přestěhovala jsem se, vdávala jsem se, pak se mi vdala dcera, narodil se mi první vnuk a pak i druhý.“

Její manžel, známý spisovatel Ondřej Neff, je pro ni velkou oporou a sdílejí spolu mnoho vášní. „Šílenství ve dvou je vždycky nejlepší, že jo…“ říká s úsměvem herečka. „Zasvětil mě do technických tajů digitální fotografie a musím říct, že tahle láska mě neopouští.“

Kromě herectví a fotografování se Ljuba věnuje i zahradničení. „Hodně pracuju na zahradě, protože máme zahradu s japonskými prvky. Ta vyžaduje velkou trpělivost a hodně práce. A není to taková ta práce s rýčem, ale třeba tvarování stromů, vyštipování borovic, drátování,“ popisuje svou zálibu.

Tajemství věčného mládí

Co stojí za její věčně dobrou náladou a skvělým vzhledem? Je to prý snadné: „Člověk zraje, tak se netrápí kvůli malichernostem, což mu v mládí někdy kazí život. A pak hlavně pobyt v přírodě, to je asi ten nejlepší elixír, který můžu každému doporučit. Mám dvě ohařky, takže hlavně chůze, což je podle mě úplně nejzdravější pohyb. A chůze v lese je to nejlepší pro duši i pro tělo.“

Herečka však přidává i další triky: „Každý den včetně dovolených cvičím čchi-kung,“ vysvětluje s tím, že jde o cvičení pro regulaci mysli a dechu za účelem řízení a podpory toku životní energie. „A když není příležitost, tak dělám minimálně strečink. Jenže když se mi nepodaří cvičit, necítím se dobře. Už je to závislost,“ přiznává s úsměvem.

Kromě pohybu dbá Ljuba i na správnou stravu: „Nejím maso, hovězí a vepřové. Dávám přednost spíše bílému masu 1x týdně, 1x za dva týdny. Jsem na to zvyklá tak, že už to vnímám přirozeně a myslím si, že by mi bylo těžko, kdybych si dala maso častěji. Jinak jím vše,“ přiznává.

Meč v rukou

Věděli jste, že Ljuba se věnuje také čínskému bojovému umění wu-šu, ve kterém v roce 2001 reprezentovala s mečem v ruce i Českou republiku? Sport se opírá o filozofii konfucianismu, buddhismu a taoismu a dlouhou dobu se pěstoval především v klášterech, z nichž nejproslulejším se stal Šao-lin. „Věnuji se mu ještě déle než Ulici, od roku 1997,“ říká Ljuba. „Praktikuji ho hlavně v soukromí, a pokud na veřejnosti, pak většinou jde o akce navázané na konkrétní exhibici, kterou dělám. Třeba když se otevírá japonská zahrada, nebo jsou dny asijské kultury a někdo si na mě vzpomene. Pak vezmu meč a jdu.“



Zdroje: www.denik.cz, www.iglanc.cz, www.blesk.cz, www.idnes.cz