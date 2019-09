Krásná Ljuda Pavličenko: Nejschopnější sniperka pobuřovala muže, kudy chodila

Ruské odstřelovače by byli nacisté nejraději viděli v kaluži krve. Ljudmila Pavličenko byla výjimkou. Během krátkého působení v Rudé armádě se jí podařilo zastřelit 309 protivníků a tato statistika jí v nepřátelských řadách vynesla nejen nenávist, ale také obdiv. Němci ji tlampači přesvědčovali, ať zběhne a přidá se na stranu Hitlera.

Střelbu si mladá rodačka z ukrajinského města Bílá Cerekev nacvičila už před válkou. Zapsala se do střeleckého klubu poté, co se její kamarád vytahoval, jak umí dobře střílet na terč. "Řekla jsem si, že to holka dokáže taky. Střelbu jsem trénovala opravdu hodně," vzpomínala později Ljuda.

Po invazi německých vojsk do Sovětského svazu se přihlásila do armády. Tehdy jí bylo 24 let, oblékala se podle posledních trendů, pečlivě se starala o své nehty a nosila moderní účes. Důstojníci si mysleli, že před sebou mají modelku, a doporučili jí práci zdravoní sestry. Ljuda však prohlásila, že chce vzít do ruky pušku a střílet. Nejprve se setkala s výsměchem, ale nakonec dostala šanci předvést, že to se zbraní umí. Bez mrknutí oka odstřelila dva Rumuny, kteří bojovali na straně nacistů, a byla přijata mezi odstřelovače.

Během pouhých 75 dní na frontě zabila 187 Němců a následně se účastnila bitvy o Sevastopol. Přes četná zranění se mezi nepřátelskými liniemi udržela osm měsíců, než byla z armády odvolána. Sovětští hodnostáři se zřejmě báli o její život - hodila se jim totiž nejen jako bojovnice, ale také coby nástroj propagandy. Mladá, krásná, neohrožená žena, která se svou odvahou vyrovnala mužům, povzbuzovala morálku národa. V Rusku se stala celebritou a dozvědělo se o ní i nepřátelské Německo. Nacisté byli ochotni platit zlatem, aby ji přetáhli na svou stranu.

Ljuda ale zůstala věrná svým řadám. Získala místo instruktorky střelby na vojenské škole poblíž Moskvy a zároveň byla vyslána na diplomatickou cestu do Spojených států, Kanady a Velké Británie, kde upoutala údernými proslovy. V USA se jí ujala sama manželka prezidenta Eleanor Rooseveltová a na cestě ji doprovázela.

Spekuluje se, že Ljuda měla Američany přesvědčit, aby se zapojili do války. "Pánové," promluvila například k davům v Chicagu. "Je mi 25 let a už jsem zabila 309 fašistů. Nemyslíte si, že se mi už nějak dlouho schováváte za zády?"

Její proslovy se v Americe setkávaly s bujarými ovacemi. Místní tisk si ale občas rýpl do jejího vzhledu. Jeden reportér třeba napsal, že Ljuda vypadá ve své uniformě tlustá a měla by nosit kratší sukni. Mladá hrdinka si naštěstí z podobných komentářů nedělala těžkou hlavu.

Po válce už Ljuda dala armádě nadobro sbohem. Vystudovala univerzitu a stala se uznávanou historičkou. Zemřela v roce 1974 na srdeční příhodu ve věku 58 let.