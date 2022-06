Vědci analyzovali DNA tvorů z jezera Loch Ness. Zjistili pravdu o slavné příšeře

Natálie Borůvková

Lochnesská příšera

Za opakovaným výskytem bájné lochnesské příšery údajně mohou stát podle vědců obří úhoři. Výzkumníci z Nového Zélandu však nenechali nic náhodě a za pomoci extrakce DNA ze vzorků vody přišly této záhadě možná na kloub.

Na základě analýzy tak ihned vyloučili přítomnost velkých živočichů. Právě ti údajně stojí za zprávami o mytologickém obrovi, který brázdí vody tohoto jezera. Nebyly nalezeny žádné důkazy o prehistorickém mořském plazu zvaném plesiosaurus ani o velké rybě, jako je jeseter.

Analýza DNA z jezera Loch Ness

Vyloučeni byli i sumci či potulný grónský žralok. Cílem výzkumu nebylo najít Nessie, ale zlepšit znalosti o tom, jaké rostliny a živočichové žijí v tomto jezeře skutečně žijí.

Mezi ně patří i úhoř evropský, jehož DNA byla zachycena v rámci nového výzkumu.

Mladí úhoři, známí jako úhoři říční, se do skotských řek a jezer dostávají po migraci dlouhé více než 5 000 km ze Sargasového moře poblíž Baham. Právě tam se tito živočichové třou a kladou jikry. Prof. Neil Gemmell, genetik z novozélandské University of Otago, řekl: "Lidé mají rádi záhady, a my jsme využili vědu k tomu, abychom lochnesce přidali další kapitolu.

"V našich datech o sekvenci environmentální DNA nemůžeme najít žádný důkaz o tvoru, který by s ní byl vzdáleně příbuzný. Takže je mi líto, ale nemyslím si, že myšlenka plesiosaura na základě dat, která jsme získali, obstojí."

Za to DNA zmíněných úhořů je v tomto jezeře poměrně frekventované. Úhoři jsou v jezeře Loch Ness velmi hojní a jejich DNA byla nalezena téměř na všech místech, kde byly vzorky odebrány. Jsou tedy tito obří tvorové tím, co báje a mýty považují za příšeru?

Jelikož zkoumané vzorky DNA odhalí druh zvířete, nikoliv však jeho velikost, je dle vědců skutečně pravděpodobné, že se zde vyskytují i úhoři poměrně velkých rozměrů. Tím by se celá záhada mohla jednou provždy vysvětlit.

Lochnesská příšera je jedním z nejstarších a nejtrvalejších skotských mýtů. Inspiruje knihy, televizní pořady a filmy a v okolí svého domova udržuje významný turistický průmysl.

Příběh o příšeře se traduje již 1 500 let, kdy se údajně irský misionář svatý Kolumba v roce 565 n. l. setkal s příšerou v řece Ness.

Později, ve 30. letech 20. století, přinesl list The Inverness Courier zprávu o prvním novodobém pozorování Nessie.

V roce 1933 zpravodaj listu Fort Augustus Alec Campbell oznámil, že Aldie Mackayová spatřila něco, co považovala za Nessie. Campbell ve své zprávě popsal tvora podobného velrybě a vodu v jezeře, která "kaskádovitě hučela".

Tehdejší redaktor Evan Barron navrhl, aby bylo zvíře popsáno jako "příšera", čímž odstartoval moderní mýtus o lochnesské příšeře. V roce 1934 vysoce uznávaný britský chirurg, plukovník Robert Wilson, tvrdil, že příšeru vyfotografoval, když jel podél severního břehu jezera Loch Ness. Nakonec se však ukázalo, že to nebyla pravda.

