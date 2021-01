Lochnesská příšera: Vědci na základě analýzy DNA odhalili identitu obřího tvora

Po desetiletí se vědci, ale také nadšenci do tajemných záhad, snaží odhalit totožnost mystické příšery, jež údajně žije ve skotském jezeře Loch Ness, po kterém je tento fantom pojmenován. A novozélandští vědci přišli s novou teorií.

Mnoho příběhů obklopuje mýtus Lochnesské příšery a když v roce 1934 plukovník Robert Wilson poslal svou fotografii, která zachycovala něco, co vypadá jako pravěká nestvůra, do novin Daily Mail, spustila se lavina. Nadšenci se v jezeře potápěli, vědci zapojovali do svých výzkumů ponorky a umělci tvořili písně a filmy. Tajemství jezera nenechalo spát ani genetika z novozélandské University of Otago, Neila Gemmela, který se rozhodl se svým týmem odjet do Skotska a odhalit pravou totožnost bájného tvora.

Tým profesora Gemmela odebral 250 vzorků vody v různých hloubkách a shromáždil všechny formy DNA pro další analýzu. DNA ze vzorků vody byla extrahována a sekvenována, což mělo za následek asi 500 milionů sekvencí, které byly analyzovány. Podle profesora Neila Gemmella vědci odhalili tisíc vzorků, které by se daly přiřadit k netvorovi. Postupně však slevovali z možných teorií, až jim vyšla jedna, kterou pokládají za věrohodnou. (Zdroj: https://www.bbc.com/news/uk-scotland-highlands-islands-49419989)

Analýza ukázala, že ve vodě se nevyskytuje žádné DNA velkého zvířete. Rovněž nebyly nalezeny žádné důkazy o prehistorickém mořském plazu zvaném plesiosaurus, nebo o velké rybě, jako je jeseter. Oproti tomu tým vědců našel významné množství DNA úhořů známých jako elversi, kteří přicházejí do skotských řek a jezer od Sargasového moře poblíž Baham, kde se zvířata rozmnožují a kladou vajíčka.

Pravděpodovně existuje tedy v jezeře zapomenutý obří jedinec úhoře. „Naše data neodhalují velikost, ale samotné množství materiálu říká, že nemůžeme vyloučit možnost, že v jezeře Loch Ness mohou být obří úhoři a Lochnesská příšera může být obrovský úhoř.“ Řekl profesor Gemmel. (Zdroj: https://www.bbc.com/news/uk-scotland-highlands-islands-49495145)

Faktem ale zůstává, že 20 % vzorků nešlo zanalyzovat, takže si stále nemůžeme být jistí, že ve studených vodách jezera nežije nic divného. (Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=iuKk6C9KIBg)