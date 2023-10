Tým lovců vraků objevil na dně jezera Superior mimořádně zachovalý vrak lodi, který je pozoruhodným počinem námořního výzkumu. Jedná se o loď J.S. Seaverns, 40 m dlouhou nákladní loď, která se potopila v květnu 1884 poblíž přístavu Michipicoten v Ontariu.

Přestože uplynulo již 132 let, tato potopená památka odolává nepřízni osudu a zůstává v překvapivě neporušeném stavu. Takový zázrak vědci ještě nikdy neviděli. Podívejte se na video zde:

Zdroj: Youtube

Nehodu posádka přežila, ale loď se potopila

Nešťastnou noc v květnu 1884 vykládala loď J.S. Seaverns v malém přístavu Michipicoten zásoby, včetně proviantu pro kanadskou pacifickou železnici. Když se však loď pokoušela opustit přístav, došlo ke katastrofě. James Campbell, cestující na palubě, později uvedl, že loď narazila do skály, což způsobilo díru v jejím trupu. Přes zoufalé pokusy navigovat loď do bezpečí podlehla ledovým hlubinám jezera Superior. Jako zázrakem se všem 15 členům posádky a 45 cestujícím podařilo uniknout.

Vrak objevený v roce 2016 je v excelentním stavu

Na ztroskotání se v podstatě zapomnělo, dokud se tým nadšenců pod vedením Dana Fountaina z Negaunee v Michiganu nepustil do pátrání po dávno ztracené lodi. Jejich obětavé úsilí se vyplatilo v létě 2016, kdy se jim podařilo pomocí sonarového snímkování a rozsáhlého výzkumu určit přesnou polohu lodi.

To, co činí tento objev skutečně mimořádným, je stav zachování lodi. Vrak, nalezený za poměrně klidných podmínek, odpočívá na dně jezera a jeho trup je pozoruhodně neporušený. Při ponoru do hlubin objevili průzkumníci horní kabiny, které vykazovaly známky poškození, avšak trup zůstal působivě celý. Talíře jsou stále úhledně naskládané na policích, židle jsou rozestavěné, jako by čekaly na cestující, a dokonce i kormidelní kolo lodi se opírá o pravobok vraku, zamrzlé v čase.

Díky vraku můžeme nahlédnout do minulosti

Pro historiky a archeology není tento nález ničím jiným než pokladem. Vrak nabízí jedinečnou příležitost ponořit se do minulosti a osvětlit život námořníků v 19. století. Loď J.S. Seaverns umožňuje nahlédnout do doby, kdy parní bárky jako ona brázdily Velká jezera, spojovaly obce a převážely nezbytný náklad.

Zachovalost tohoto vraku se vymyká očekávání a nabízí nebývalou příležitost prozkoumat a zdokumentovat nedotčený kus historie. Zatímco lovci vraků a vědci pokračují ve výzkumu, loď J.S. Seaverns je svědectvím o přetrvávajících tajemstvích hlubin a nabízí lákavý pohled do minulé éry.

Zdroje: www.smithsonianmag.com/, en.wikipedia.org/wiki/J.S._Seaverns, mcm.org, www.huffpost.com