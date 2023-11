close info YouTube

7. 11. 2023

Kousek historie své země objevili nedávno stavební dělníci, kteří pracují na odvodňovacím systému ve floridském městě St. Augustine sužovaném častými záplavami. Pod hlavní silnicí odkryli věc, která by na takovém místě vůbec být neměla. Poznáte, co to je?

O pár století dříve Město St. Augustine (Svatý Augustin) leží na pobřeží Atlantiku na severovýchodě Floridy. Je nejstarším Evropany trvale osídleným místem ve Spojených státech. Založili ho španělští dobyvatelé v roce 1565, o pětapadesát let dříve, než první angličtí „poutníci“ (Pilgrims) připluli k břehům Nového světa na lodi Mayflower se stovkou pasažérů a třicetičlennou posádkou a založili Plymouthskou kolonii. close Magazín Na dně Hořejšího jezera vědci našli úžasně zachovalý stoletý vrak lodi. Podívejte se na první záběry Tam pod vrstvou bláta dělníci pod státní silnici A1A poblíž Mostu lvů narazili na něco neobvyklého. Vrstvu po vrstvě odstraňovali nánosy až zjistili, že to „něco“ vypadá jako loď. close info YouTube zoom_in Z rybářské lodi odborníci opatrně ostraňovali nánosy bláta Slovo mají archeologové Svůj objev a místo nahlásili archeologům ze společnosti SEARCH Inc., kteří na místě zahájili vykopávky. Zhruba dva a půl metru pod zemí odkryli téměř neporušenou rybářskou loď, dle prvních odhadů z poloviny 19. století. Prosté plavidlo nese známky mnohých oprav, záď trupu chybí, ale původně dle odhadů bylo dlouhé zhruba osm a půl metrů. Badatelé předpokládají, že se potopila zcela nečekaně, protože ve své době byla už značně stará. Ti, kteří se na ni plavili nebo ji vlastnili z ní pravděpodobně odstranili stěžen a lanoví, které mohli znova použít. Loď pokrylo bahno, které ji zakonzervovalo. Při práci na odvodnění silnice našli dělníci loď z 19. století, podívat se můžete na následujícím videu: Zdroj: Youtube Odborníci místo zmapovali, pořídili 3D modely konstrukce lodi, fotodokumentaci a měření. Předpokládají, že je postavená z měkkého dřeva, borovice nebo cedru. Zatím objevili část olejové lampy, rozříznutou skořápku kokosového ořechu, která nejspíš sloužila jako pohár, zbytky páru kožených bot a minci z roku 1869. Archeologové doufají, že loď prozradí více o osudech lidí, kteří se na ni plavili nebo ji vlastnili. close Magazín Lovci vraků našli v jezeře zázrak. Podívejte se na 132 let starou obrovskou, dokonale zachovalou loď Loď vyproštěnou ze svého „konzervačního“ prostředí musí archeologové odborně zakonzervovat, protože na vzduchu by rychle podlehla zkáze. Jelikož je město St. Augustine z historického hlediska významné, proto je i nález lodi, na projekt uzavřelo floridské ministerstvo dopravy smlouvu se společností SEARCH Inc., která se dál bude výzkumem zabývat s dalšími odborníky a archeology a rozhodne o případném vystavení lodi. Zdroje: www.ancientpages.com, eu.usatoday.com, edition.cnn.com

