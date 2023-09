Příběhy o obří mořské příšeře, která svými dlouhými chapadly stahuje lodě do hlubin, kolují mezi námořníky a rybáři od pradávna. Většinou ale byly považovány za výplod fantazie a důsledek nadměrného množství vypitého rumu. Zkušenost USS Stein však může dokázat, že kraken opravdu existuje.

Psal se rok 1978, kdy se fregata amerického námořnictva dostala do stavu nouze. Její radarový systém se z nepochopitelných důvodů pokazil. Posádka proto zamířila do suchého doku, aby se záhadná porucha mohla odstranit. Když inženýři začali přední část trupu zkoumat, našli něco, co rozhodně nečekali.

Gumový povlak „NOFOUL“, zakrývající masivní 27 215 kilogramů vážící kopuli hlubinného radaru, pokrývaly stovky trhlin. Některé byly krátké několik centimetrů, další dosahovaly délky až jednoho metru. Kdo nebo co mělo tak obrovskou sílu, že byl schopen roztrhat pevnou pryž?

Kraken na obzoru

S odpovědí přišel biolog F. G. Wood. V dírách totiž objevil až dva centimetry dlouhé špičaté drápy. „Podobnými se pyšní pouze jediný tvor v oceánu, a to je oliheň,” říká vědec. „Tato ale musela být obrovská. Odhaduji, že měla kolem 45 metrů. To je asi polovina délky Sochy svobody.”

Celý exemplář druhu kalmar Hamiltonův (Mesonychoteuthis hamiltoni) byl poprvé ulovený roku 1981. Dosahuje hmotnosti nejméně půl tuny a délky deseti metrů. Má také největší oči ze všech známých živočichů, s odhadovaným průměrem 27 cm. Ostré háčky na pažích používá k přichycení ke kořisti a jejímu roztrhání.

Již bylo několikrát zdokumentováno, jak někteří zástupci čeledi Cranchiidae, do níž kalmar Hamiltonův spadá, objímají plavidla, když jsou zranění a potřebují si odpočinout. Naposledy se jedna z obřích chobotnic zachytila paddleboardu u pobřeží Melkbosstrandu v Jižní Africe.

Příšera a USS Stein

Je tedy možné, že USS Stein pro jednoho z kalmarů představoval dočasné útočiště nebo mu baňatá kopule radarového systému připomínala vorvaně, již jsou jejich hlavními predátory, a s nimiž pomocí zahnutých drápů bojuje.

Americká fregata je tedy zatím jediným důkazem, že hlubiny obývá obrovský tvor, který je s největší pravděpodobností hlavním hrdinou zlověstných legend o mořské příšeře - kraken.

