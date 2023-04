V historii se objevilo mnoho legend ohledně toho, proč a jak byly potápěné lodě. Velmi časté byly bájné nestvůry jako lochneska, kraken anebo jiná stvoření. Nyní ale vědci objevili obřího červa, který lodě skutečně potápěl, a navíc stále existuje. Seznamte se s nebezpečným lodním červem.

Ač vědci o existenci tohoto podivného červa věděli, vždy zkoumali jen jeho vnější schránku. Nedávno však konečně učinili vzrušující objev – objevili živé obří lodní červy. Tito neobvyklí tvorové jsou druhem měkkýšů, kteří mohou dorůst délky až 90 cm, takže jsou velcí jako baseballová pálka. Objev těchto obřích lodních červů je obzvláště pozoruhodný, protože dříve byli známí pouze ze svých schránek, které byly často vyplavené na pobřeží.

V roce 2017 dostali vědci první možnost prostudovat živý exemplář lodního červa obrovského (Kuphus polythalamia).

Červ o velikosti baseballové pálky

Ač má v názvu červ, jedná se o mlže, tedy druh vodního měkkýše, kterému mnozí přezdívají loděnka obrovská, nebo již zmíněný lodní červ. Podle mořské bioložky Margo Haygoodové se jedná o "jednorožce mezi měkkýši." A Haygoodová dodala: „Je docela těžký. Je to jako zvednout větev stromu nebo něco ještě těžšího. Živý živočich je prostě velkolepý."

Na lodního červa vědci narazili poté, co zhlédli filipínský televizní dokument. Byly v něm ukázané četné schránky loděnek trčících z mělké laguny. Živočichové, kteří dorůstají délky až 90 cm, žijí ve své ulitě, která je většinou ponořená právě pod bahnem v mělkých zátokách na Filipínách, hlavou dolů. I proto dosud červi vědcům unikali. Hlava a ústa těchto červů se nacházejí na dně ulity, hluboko v bahně. Loděnky se proto podařilo najít jen díky ulitám.

Kuphus polythalamia

Vědci, kteří tento objev učinili, použili k podrobnému prozkoumání obřích lodních červů kombinaci vědeckých technik, včetně sekvenování DNA a počítačové tomografie. Jejich výsledky byly poté zveřejněné v časopise "Proceedings of the National Academy of Sciences".

Vědci zjistili, že obří lodní červi jsou samostatným druhem. Pojmenovali je Kuphus polythalamia. Na dokument se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Co je mutualismus

Ač se zprvu zdálo, že obří lodní červi obývají bahno mělkých lagun, kde se živí dřevem spadlým do vody, jedním z nejpřekvapivějších zjištění následného výzkumu bylo, že se ve skutečnosti dřevem přímo neživí tak, jako jeho ostatní příbuzní. Místo toho se spoléhají na symbiotické bakterie, které žijí v jejich těle a rozkládají dřevo za ně. Jedná se o pozoruhodný příklad mutualismu, kdy dva různé druhy spolupracují pro vzájemný prospěch.

Nový druh měkkýše je jedinečný i v tom, že lodní červ žije z plynného sirovodíku, který produkuje bahno, jež je jeho domovem. Bakterie, které žijí v žábrách živočicha, využívají sirovodík k výrobě organického uhlíku, kterým se lodní červ živí. Přestože tento symbiotický vztah stačí k tomu, aby se obří lodní červ udržel naživu, jeho vnitřní trávicí orgány se z nedostatku využití zmenšily.

„Trubička z kontejneru“

Jak poznamenává Daniel Distel, jeden z vědců podílejících se na studii: „Stále existuje mnoho neznámých druhů, zejména v biotopech, jako je bahno a sedimenty. Je to připomínka toho, že musíme stále hledat, zkoumat a objevovat úžasnou rozmanitost života na naší planetě."

Právě Distel byl jedním z těch, komu bylo umožněno první exemplář měkkýše pitvat: „Bylo to docela působivé, když jsem poprvé zvedl tuto trubičku z kontejneru. Spatřit tento obrovský exemplář v barvě kovu, který je černý jako zbraň, bylo úžasné. Na jednu stranu jsem byl docela nadšený, jak to vypadá uvnitř. Na druhou stranu bylo trochu děsivé pitvat tento neuvěřitelně vzácný exemplář."

Ještě jedno zajímavé video nabízíme zde:

Zdroj: Youtube

Objev živých obřích loděnek je vzrušující událostí v oblasti mořské biologie. Neobvyklí tvorové jsou důkazem trvalého významu vědeckého bádání a objevování. S tím, jak stále objevujeme nové poznatky o světě přírody, si připomínáme úžasnou rozmanitost života na naší planetě a potřebu chránit ji a zachovat pro budoucí generace. I když o tomto podivném a nebezpečném tvorovi stále ještě mnoho nevíme, je pravděpodobné, že díky objevu živých exemplářů toho objevíme mnohem více.

Zdroje: www.sciencealert.com, www.bbc.com, www.theguardian.com, www.journals.uchicago.edu - studie