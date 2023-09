Když se o něm Rudolf II. dozvěděl, ihned vyslal posly, aby mu ho sehnali. Není divu. Císař Svaté říše římské byl obdivovatelem ženské krásy i legend. Věc, o níž se šeptalo, že se jedná o bájné rajské jablko, jemuž podlehl i Adam, koupil za 4000 zlatých.

Panovník nebyl jediný, kdo chtěl Coco de mer vlastnit. Ve své sbírce ho měl i historik João de Barros nebo básník Luís de Camões. Byl, a stále je, velmi vzácný. Pochází z palmy Lodoicea maldivica, která roste pouze na ostrovech Praslin a Curieuse v Indickém oceánu. Zajímavostí však je, že byl známý ještě před objevením Seychel.

Může za to především jeho tvar připomínající ženské lůno nebo pozadí. Právě díky tomu si ho všimli malajští námořníci, kteří ho sbírali z hladiny moře nebo z pláží, kam ho donesl příliv. Nechat si ho ale nesměli. Všechny kusy musely být předány králi. Ten si z jejich prodeje vytvořil úspěšný business. Prášek z jeho kůry byl prezentovaný jako protijed na všechny jedy, afrodiziakum nebo lék na neplodnost.

Coco de mer

Když objevitelé po roce 1768 dorazili k ostrovům, ihned jim bylo jasné, odkud ořechy pocházejí. Byli však v šoku. Palma Lodoicea maldivica totiž není obyčejnou rostlinou. Vykazuje známky gigantismu. Protáhlý samičí květ ve tvaru falu dosahuje délky až dvou metrů. Tento fakt opět přispěl k rozvoji erotických představ a vytvoření dalších legend.

close info Profimedia.cz zoom_in Ořech lásky

Jedna praví, že stromy se k sobě za úplňku přibližují a vášnivě se oddávají milostným hrátkám. Kdo by je při této činnosti přistihl, ten by oslepl nebo zemřel. Další říká, že palmy jsou pozůstatkem rajské zahrady a ořech je zakázaným ovocem, který Eva nabídla Adamovi.

Pokud by to byla pravda, pramatka lidstva musela být docela silák. Plody o průměru až půl metru váží 15 až 30 kg. Nejtěžší dosud objevený měl dokonce 42 kg.

Vzácný ořech

Lodoicea maldivica patří mezi endemity a nachází se pouze na ostrovech Praslin a Curieuse. Dorůstá do výšky 25 až 34 metrů, má vějířovité listy 7 až 10 metrů dlouhé a 4,5 metru široké. Trvá 80 až 100 let, než vyprodukuje první semeno. To roste sedm let.

Zdroj: Youtube

Proto jsou „ořechy lásky” tak vzácné a drahé. Seychelská vláda každý kus eviduje a označí registrační známkou. Ročně se nabídne k prodeji pouze deset plodů. Jejich cena se šplhá až k šesti tisícům korun.

Zdroje: www.thespruce.com, www.idnes.cz, www.en.wikipedia.org