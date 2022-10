NASA testuje loď, která má dopravit lidi na Mars. Podívejte se na úžasné záběry

Elena Velímská

O krok blíž osidlování planet je agentura NASA, která má v plánu 1. listopadu 2022 otestovat obrovský nafukovací štít LOFTID. Ten vypadá jako létající talíř a v budoucnu by měl umožnit vesmírným plavidlům přistání na jiných planetách.

Na planetě nelze přistát

Pomineme-li podmínky na té či oné planetě, jedním z technických problémů, které člověk musí vyřešit, je přistání vesmírných lodí. To nyní představuje jeden z klíčových úkolů. Současná plavidla s člověkem a potřebným vybavením na palubě jsou příliš těžká. Na planetách, jako třeba Mars, je tak přistání téměř vyloučené. Vrstva atmosféry sice může vesmírné plavidlo zpomalit, ale je řidší než atmosféra Země a pro bezpečné přistání to nestačí. NASA vysvětluje: „Atmosféra je dostatečně hustá na to, aby poskytovala určitý odpor, ale příliš řídká, aby zpomalila kosmickou loď tak rychle, jako by tomu bylo v atmosféře Země.“ Kosmické lodě potřebují, laicky řečeno, padák nebo brzdu. A tou má být LOFTID.

Smělý LOFTID plán

Pro přistávání lodí s osádkou na jiných planetách by dle NASA mohl být jedním z řešení aerodynamický plášť. Tuto technologii nafukovací zpomalovače nazvanou LOFTID vyzkouší NASA dne 1. listopadu 2022 na nízké oběžné dráze. Odstartuje do vesmíru pomocí rakety Atlas V společnosti United Launch Alliance. Ta vynese do vesmíru i meteorologickou družicí JPSS-2. Jakmile družice dosáhne oběžné dráhy, LOFTID se nafoukne a bude uveden na trajektorii návratu na Zem. Tak se otestuje jeho schopnost zpomalit a přežít návrat do atmosféry. NASA doufá, že test ukáže, zda může zpomalit kosmickou loď natolik, aby přežila vstup do atmosféry. Pokud by byl test úspěšný, mohla by tato technologie jednou umožnit létat lidem na Mars, Venuši a jiné planety.

Co je to LOFTID

LOFTID je technologie nafukovacího pláště, jinými slovy brzda a zároveň ochrana před žárem. Měl by být vždy vypuštěn před vesmírné plavidlo ve chvíli, kdy se blíží k planetě. Štít by ho zpomalil a zároveň chránil před atmosférickým teplem. „Tato technologie umožňuje celou řadu navrhovaných misí NASA k destinacím, jako je Mars, Venuše, Titan, a také návrat na Zemi,“ uvádí NASA. „… mohla by podpořit přistání posádky a velkých robotických misí na Marsu, stejně jako návrat těžších nákladů na Zem,“ uvedla dále agentura. Video s animací zveřejnila NASA koncem září. Ukazuje LOFTID test od startu, na oběžné dráze, až po návrat a přistání na zemi. Shlédnout ho máte možnost zde i vy.

