Demence a Alzheimerova choroba jsou ohrožením pro každého z nás. Dobrou zprávou zůstává, že proti těmto nemocem můžeme bojovat. Jedním ze způsobů, jak se degenerativním chorobách bránit, jsou hádanky, hlavolamy a testy. Najdete na obrázku logickou chybu?

Prevence degenerativních chorob

Alzheimerova choroba je jedním z typů demence, který v současné sobě ohrožuje přibližně 44 miliónů světové populace. Začíná plíživě a často ji můžeme zaměnit s běžným zapomínáním.

To se ale rychle změní a lidé postižení tímto typem demence končí zcela odkázaní na pomoc svého okolí. Pokud se demenci chcete vyhnout, je potřeba pracovat na prevenci.

Vědci z Lancet Institutu podle poslední provedené studie zjistili, že nejlepší prevencí demence je dodržování 14 bodového seznamu zahrnujícího faktory, které riziko demence výrazně snižují.

„Mnoho lidí po celém světě má za to, že demence je nevyhnutelná. Jenže není. Naše zpráva shrnuje, že šance na to, aby se nemoc nerozvinula, nebo aby se potlačila na svém počátku, jsou obrovské,“ uvedl Gill Livingston, vedoucí autor studie pro The Guardian.

A jaké jsou faktory snižující demenci? Je to vyšší stupeň dosaženého vzděláni, prevence ztráty sluchu, nízká hladina zlého neboli LDL cholesterolu, dobré duševní zdraví, fyzická aktivita, prevence poranění mozku, prevence diabetu, absence kouření, optimální hodnota krevního tlaku, optimální tělesná hmotnost, snížení konzumace alkoholu na úplné minimum, zamezení sociální izolaci, životní prostředí, ve kterém žijeme a zdravý zrak.

Najdete logickou chybu?

Pokud ale těchto 14 bodů dlouhodobě dodržovat nebudete, máte daleko větší šanci demencí onemocnět. A to bez ohledu na věk.

Najdete na obrázku logickou chybu do 5 vteřin?

Zdroj: Youtube

„Rovněž je velmi zásadní zdůraznit, že zatímco máme silnější důkazy než dřív o tom, že dlouhodobější vystavování se riziku s sebou nese větší následky… není nikdy ani příliš brzy, ani příliš pozdě,“ dodal pro The Guardian Gill Livingston.

Autoři studie zároveň uvedli, že nejde o faktory, které by si každý člověk nemohl pohlídat. Jde o to chodit na preventivní prohlídky v pravidelných intervalech a zároveň dbát na svůj životní styl.

Účinnou prevencí demence je ale podle odborníků také mentální trénink, který však musí splňovat jednu zásadní podmínku. Nesmí nám zevšednit, to znamená, že musíme neustále navyšovat jeho obtížnost.

Je to stejné jako s fyzickou aktivitou. Aby na naše tělo stále měla kýžený účinek, je nutné ji neustále měnit a pokaždé změnit zátěž. Pokud vám na vašem mentálním zdraví zálěží, můžete s prevencí začít hned. Třeba tím, že si vyzkoušíte náš test.

V něm jde o jediné. Najít na obrázku logickou chybu a to v časovém rozmezí pouhých 5 vteřin. Zvládnete to?

Pokud si myslíte, že ano, pak skvělé. Pokud se vám to povede, jste mimořádné důvtipní lidé.Pokud víte, že to nedáte, nezoufejte. My vám řekneme, kde se logická chyba nachází.

Chyba na obrázku spočívá v tom, že muž kácí strom krumpáčem místo sekery.

Zdroje: www.jagranjosh.com, www.timesnownews.com, www.timesnownews.com