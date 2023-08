Zadívejte se po dobu několika vteřin na náš obrázek a rozhodněte, co nebo koho byste z vody vytáhli jako první. Pokud vám to dobře myslí, neutopí se dítě ani pes.

Zábavné hlavolamy

Logické hádanky a hlavolamy jsou skvělým způsobem, jak patřičně potrápit mozek a procvičit logické myšlení. Příkladem je i náš obrázek. Je na něm topící se dítě, pes, kufr s velkou sumou peněz a člun.

Napadá vás, co v takovém případě dělat? Koho nebo co byste zachránili jako první?

Logické hádanky nám pomáhají rozvíjet schopnosti, jak kreativně myslet a pohotově nabízet chytrá a účinná rozhodnutí.

To ale není všechno. Tyto hry plně zapojí naši hlavu a my díky nim zlepšíme nejen své logické uvažování, ale také se mnohé dozvíme o tom, kdo jsme a jakou máme osobnost.

Hádanky nejsou jen pro malé děti. Podle psychologů jsou skvělým způsobem, jak i v dospělosti trénovat paměť a všechny kognitivní funkce. Nevěříte? Pak na nic nečekejte a pusťte se do toho.

Koho zachráníte?

Logické hádanky odhalují naše individuální perspektivy a způsoby, jakými pohlížíme na problém a jakým způsobem se ho nakonec rozhodneme řešit.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Odlišují nás tím od ostatních. Hraním těchto záludných hádanek navíc procvičíme svou mentální sílu a odhalíme vlastnosti, které jsou v nás skryté.

Koho byste zachránili jako prvního? Něčí dítě, svého psa, nebo 10 milionů dolarů? Pro někoho je to jasné hned, někdo si s odpovědí dává na čas. Navíc si danou situaci představte. Pokud by nastala, jistě by vás zaplavil stres a zcela jistě byste zpanikařili.

V lodi, která je poblíž, je navíc jen jedno místo.

Vybrat si jednu z možností tak může na první pohled být stresující. Přesto má naše hádanka řešení. Nejdříve je potřeba zachránit dítě. Neumí plavat a jistě je důležitější než kufr plný peněz.

Navíc psi umí plavat. Řešit záchranu psa jako první je tedy zbytečné. Jakmile zachráníte malého chlapce, pes vás zcela jistě bude následovat. Chlapce i psa tak dostanete v pořádku na břeh.

Pokud i tak budete chtít zachránit peníze, můžete se pro ně následně vrátit. Tímto způsobem nepřijdete ani o jednu z věcí, které je třeba z vody zachránit.

