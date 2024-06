Pokud dbáte na zdraví svého mozku a k tomu se rádi bavíte, pak si rozhodně nenechte ujít naši jedinečnou logickou hru. Dokážete najít chybu v číslech na žlutém obrázku?

Procvič mozek

Trénink mozku je velice důležitý. Zlepšuje myšlení a kognitivní funkce a zároveň je skvělou prevencí degenerativních onemocnění, jako jsou demence či Alzheimerova choroba. Ty jsou pro nás s přibývajícím věkem skutečnou hrozbou.

Právě trénink mozku nás může zachránit a vznik těchto onemocnění trvale zvrátit. Nejčastější formou demence je Alzheimerova choroba. Ta vzniká plíživě, v konečném důsledku vás ale může zcela ochromit.

Toto progresivní onemocnění, které začíná mírnou ztrátou paměti, může nakonec přerůst ve velmi závažný problém, kdy postižený již není schopný se o sebe postarat.

Za rizikové faktory Alzheimerovy choroby lze považovat věk, genetiku a špatný životní styl. Špatná strava, málo pohybu, velké množství alkoholu a kouření, to vše může ke vzniku Alzheimerovy choroby přispívat.

Důležitá je prevence. Nenechte se však mýlit. Nejde pouze o pohyb a zdravý životní styl. To jsou jen malé dílky skládačky. Skutečně důležitým faktorem je nutit mozek neustále pracovat, aby nezakrněl.

Najdete chybu mezi čísly?

Skvělým způsobem, jak procvičit mozek a naplno zapojit mozkové závity, jsou mozkové hry. Mohou to být křížovky, hádanky nebo logické hry. Právě ty nám pomáhají jakékoliv formě demence předcházet.

Najdete zvíře skryté na obrázku?

Zdroj: Youtube

K tomu je za potřebí číst, získávat nové informace a trénovat svou paměť. Mozek nikdy nesmí zlenivět. Jakmile mu to dovolíte, zaděláváte si na pořádný problém.

Jednu takovou mozkovou hru vám přinášíme i my. Přesněji řečeno pro vás máme logickou hru. V ní jde o jediné. Najít mezi čísly na žlutém obrázku logickou chybu. Tato hra je vytvořená tak, aby rozhýbala všechny mozkové závity a sloužila jako prevence proti stránutí mozku.

Najít chybu se vám musí podařit v časovém horizontu pouhých 10 vteřin. Ti nejchytřejší to ale podle odborníků budou mít hned. Jdete do toho? Pokud jste rozhodnutí si i přes značnou obtížnost naši logickou hru vyzkoušet, pak se rychle pusťte do práce.

V okamžiku, kdy se časovač vašich hodinek zastaví, zastavte se spolu s ním. Pokud jste naši logickou hru pokořili a chybu našli, pak vám patří veliká gratulace. Patříte k lidem, kteří jsou skutečně chytří.

Pokud ale stále nevíte, kde se chyba nachází, rozhodně nezoufejte. My vám ji rádi ukážeme. Chyba se nachází ve druhém řádku od shora. Přesněji řečeno u čísla 13. Když se na něj zadíváte pozorně, zjistíte, že číslo 1 je napsané vzhůru nohama.

Zdroje: www.jagranjosh.com, starlight-lodge.com, www.jagranjosh.com