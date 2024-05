Luštíte rádi hádanky a hlavolamy a matematika vám nedělá problém? Pak rozhodně nikam neodcházejte. Přinášíme vám výzvu, kterou ale zvládnou vyřešit jen ti nejchytřejší. Víte, jaké číslo má být na místě otazníku?

Logická výzva

Hádanky a hlavolamy jsou nejen skvělou kratochvílí, ale především způsobem, jak potrénovat svůj – mnohdy líný – mozek a zapojit všechny mozkové závity naplno.

Díky podobným výzvám zlepšujeme kognitivní schopnosti a učíme se více zaměřit na detaily. Samozřejmě nás hádanky a hlavolamy také školí v tom, abyste byli schopní pracovat pod stresem a náporem času.

Příkladem je i náš obrázek. Na něm jsou vyobrazené čtyři číselné řady. Vidíte tedy celkem 16 čtverečků. Každý z nich obsahuje nějakou cifru. Tedy až na poslední. V tom se nachází otazník.

Vaším úkolem je namísto otazníku dosadit číslo, které tam patří. Kromě matematických schopností a špetky logického umu budete potřebovat bystrou mysl.

Celou hádanku navíc ztěžuje fakt, že na její vyřešení máte pouhých 6 vteřin. Zdá se vám to málo? Ono to také málo je. Přesto se to podle odborníků přes čísla zvládnout dá.

Zvládnete to?

Stačí chtít a nebát se trochu zariskovat. Přece jen to má stále být zábava. Pokud si to chcete vyzkoušet, nastavte si časovač hodinek na požadovaný čas.

Dokážete za 30 vteřin určit chybějící číslo, které nahradí otazník?

Pak se rychle a velice soustředěně zadívejte na všechna čísla a hurá do práce. Času rozhodně nemáte na zbyt. Nesmíte otálet, musíte jednat.

Zkuste čísla vnímat jako celek, zkuste mezi jednotlivými ciframi najít nějaký vztah, který dosadíte do posledního čtverečku. Myslete logicky a hlavně rychle.

V okamžiku, kdy se časovač vašich hodinek zastaví, zastavte se spolu s ním. Pokud jste řešení objevili, pak vám patří velká gratulace. Pokud ale stále tápete, nezoufejte. My řešení známe a rádi vám ho sdělíme.

Číslem, které máte dosadit namísto otazníku, je číslo 9. Jak jsme k tomu došli? Každý řádek hádanky obsahuje čtyřmístné číslo. V prvním řádku je číslo 2736 atak dále.

Sečtením čísel v prvním a druhém řádku získáme číslo 6881, které se nachází ve třetím řádku. Pokud ale od čísla ve druhém řádku odečtete čísla prvního řádku, vyjdou vám 4 číslice řádku posledního. Tudíž i číslice, kterou musíte dosadit místo otazníku.

