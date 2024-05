Přemýšleli jste někdy nad tím, jak jste na tom s logickým myšlením? Zdali vám nedělá problém rozluštit náročné hádanky? Pokud nevíte, rozhodně čtěte dál. Přinášíme vám jedinečný trénink pro mozek v podobě logického rébusu. Ten si nesmíte nechat ujít! Která z krabic je nejtěžší?

Cvičení pro mozek

Není žádným tajemstvím, že s přibývajícím věkem řada z nás začíná zapomínat. Odborníci tento fakt nazývají počínající stařeckou demencí. Abychom tomuto onemocnění předcházeli, je potřeba mozek neustále trénovat.

Lidé, kteří se po celý život pravidelně věnují intelektuálním činnostem, tedy činnostem, u kterých musí přemýšlet, méně zapomínají a degenerativní choroby jako je demence, se jim vyhýbají.

Podle odborníků je nejlepším cvičením pro náš mozek řešení křížovek, kvízů, hádanek či hlavolamů. Ty mohou výrazně zlepšit myšlenkové schopnosti každého z nás a ochránit nás před ztrátami, které jsou se stárnutím a výskytem degenerativních onemocnění spojené.

Abychom zlepšili své myšlení a všechny kognitivní funkce, je třeba řešit konkrétní úkoly. Právě tyto úkoly rozhýbou každý závit našeho mozku a profitovat z nich budeme také při každodenních činnostech.

Jeden takový úkol vám přinášíme i my. Jedná se o logický rébus, ve kterém musíte určit, která z krabic je nejtěžší. Troufnete si na to?

Nejtěžší krabice

Cílem každého hlavolamu je zapojit důvtip a za jeho pomoci najít řešení. Ačkoliv se ne vždy jedná o jednoduchý úkol, neměli bychom zapomínat na fakt, že jde o zábavu.

A co na obrázku vlastně vidíme? Na našem obrázku se nachází dvě váhy. Na každé z nich jsou umístěné 2 ze 3 krabic. Zelená, žlutá a červená.

Žlutá krabice je nejmenší, zelená a červená krabice mají stejnou velikost. Na první váze jsou umístěné žlutá a zelená krabice.

Na druhé váze se pak nachází žlutá a červená krabice. Vaším úkolem je určit, která z těchto krabic je nejtěžší. Celý proces navíc stěžuje fakt, že na vyřešení logického rébusu máte pouhých 8 vteřin. Odborníci se shodují, že v námi stanoveném časovém horizontu by to měl zvládnout každý průměrný člověk.

Pokud to zvládnete a náš logický rébus skutečně rozluštíte, učinili jste mnohé pro prevenci degenerativních chorob. Ty vznikají v důsledků zakrnění mozkových funkcí a s přibývajícím věkem mají tendenci se zhoršovat.

Jaká krabice je tedy nejtěžší? Pokud jste na to přišli v časovém horizontu 8 vteřin, zasloužíte si pochvalu. Pokud stále nevíte, nezoufejte. My vám to prozradíme. Nejtěžší krabicí je červená. Na první váze je žlutá krabice těžší než zelená. Zelená krabice je tedy nejlehčí. Na druhé váze však žlutou krabici převážila červená, logicky vzato, červená krabice je skutečně nejtěžší.

