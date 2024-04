Václav Lohniský byl typickým hercem malých rolí. Dokázal je ale zahrát tak, že z nich jsou role nezapomenutelné, viz například špllhoun Hujer z Marečku, podejte mi pero! Vynikající herec byl ale velmi tvrdohlavý a nerad se nechával dublovat. U známého filmu Krakonoš a lyžníci za to zaplatil životem.

V únoru tomu bylo čtyřiačtyřicet let, co českou filmovou scénu zasáhla tragédie. Při natáčení krásného tradičního filmu Krakonoš a lyžníci zemřel herec Václav Lohniský Zdeňku Troškovi, jenž dělal asistenta režisérce filmu Věře Plívové-Šimkové, přímo na place.

Připomeňme si jeho život, dílo a okolnosti nešťastné smrti.

Místo kněze kumštýřem

Václav Lohniský se narodil v období přelomových historických událostí, takže i jeho životní cesta odrážela dobové změny. Přestože byl Václav Lohniský často spojován s menšími, ale památnými filmovými postavami, jeho životní příběh a role ovlivnily jak divadelní, tak filmovou scénu v Československu.

Narodil se 5. listopadu 1920 v Holicích, a i když původně směřoval ke studiu kněžství, studoval bohoslovecký seminář v Hradci Králové, osud ho zavedl do světa divadla a filmu. Jeho studia na Pražské konzervatoři pak byla tím posledním pověstným hřebíčkem, když ho definitivně posunula k herectví a režii.

Divadelní režie i vedení

V poválečném období se jako divadelní režisér ujal vedení několika divadelních scén, kde ukázal svůj talent. Jeho přínos pro české divadlo není možné přehlédnout také díky jeho působení šéfrežiséra a pak i ředitele Divadla pod Palmovkou (tehdy Divadlo S. K. Neumanna), kde byl až do své předčasné smrti.

V kinematografii debutoval snímkem I andělé ztrácejí trpělivost a za svůj život se objevil ve více než 120 filmových rolích. Lohniský byl muž mnoha tváří. Jeho nezaměnitelný vzhled, vyhublý, s vysokým čelem a pronikavým pohledem, ho předurčil k rolím záporáků a charakterových figur.

Ač to byly role malé, Lohniský v nich exceloval. Kromě zmíněného Hujera je to třeba i smrťák v pohádce Dařbuján a Pandrhola a mnohé další.

Některé z jeho postav jsou dodnes zlatým dílem českého filmu. Třeba Hujera zná i mladá generace, protože se stal definicí typu podlézavého, ale přitom komicky působícího šplhouna, nosícího „švestičky ze zahrádky“. Nebo postava mnicha v Kladivu na čarodějnice, která naopak dokazuje Lohniského schopnost ztvárnit i vážné a náročné role.

Své herecké dovednosti prezentoval i v Hříšných lidech města pražského nebo Chalupářích. Ani jako režisér se nevyhýbal kontroverzním tématům a byl ochoten riskovat s novými formami divadelního umění.

Na Hujera zavzpomínejme zde:

Zdroj: Youtube

Osobní život a předčasná smrt na place

V osobním životě se Lohniský oženil s herečkou Zorou Jirákovou, s níž měl dceru Michaelu. Život skvělého herce však skončil brzy.

Bohužel ale zemřel předčasně, ve věku 59 let, a to na place při natáčení Krakonoše a lyžníků.

Herec se totiž velmi nerad nechával dublovat, a to i navzdory svému zdravotnímu stavu. Měl za sebou několik infarktů, ale ani to jej nepřesvědčilo k tomu, aby se šetřil.

Poslední a osudový ho postihl právě při natáčení tohoto jinak veselého filmu pro děti. „Dělal jsem asistenta režie Věry Plívové-Šimkové na filmu Krakonoš a lyžníci. S panem Lohniským jsme si na natáčení padli do noty, a dokonce spolu mluvili o tom, že jej obsadím do svého chystaného filmu,“ vzpomíná Troška na herce, který byl podle něj ve skvělé kondici. Bylo to 18. února 1980, kdy měl Lohniský sjet na lyžích z vrcholku do údolí.

„Šli jsme spolu na vrchol, on si nesl lyže a já se snažil zprovoznit nefunkční vysílačku. Ještě jsem mu říkal, ať na mě počká, že mu lyže vezmu. Těkal jsem očima mezi vysílačkou a cestou a najednou vidím, že si pan Lohniský lehl do sněhu. Řekl jsem mu, že to není vhodné místo pro odpočinek, ale hned jsem poznal, že něco není v pořádku. Protočila se mu bělma. Lékaři nám řekli, že by už mu nebylo pomoci, ani kdyby s námi na kopci byl zdravotník,“ vzpomíná Troška na moment, kdy Lohniský dostal třetí infarkt. Oživit se jej už nepodařilo.

Faktem je, že Troška se od toho okamžiku rozhodl natáčet všechny své snímky jen v létě. Na tragédii na place nikdy nezapomněl.

Hercův život si připomeňme v tomto videu:

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.kafe.cz, www.csfd.cz, cs.wikipedia.org, www.blesk.cz