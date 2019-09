Londýn se obává nového Jacka Rozparovače. Zatím "trénuje" na zvířatech

Kočce na pitevním stole chybí hlava a ocas a má rozpárané břicho. Což je typická "obchodní značka" zvířecího rozparovače, prozrazující jeho chirurgické schopnosti. "Je to jednoznačně jeho oběť," sdělil Jenkins reportérovi AFP.

Podle Jenkinse odpovídají řezy, které oddělily hlavu a ocas od těla, obvyklé pachatelově praxi, stejně jako zranění v oblasti kočičího žaludku. "Měli jsme tu mrtvé kočky, které se s touhle ve všech oblastech shodovaly," cituje šéfa záchranné zvířecí stanice AFP. Srovnávacího materiálu má přitom Jenkins k dispozici dost: Hon na bestiálního zabijáka koček probíhá už od září roku 2015.

Jenkins se začal případu kočičího vraha věnovat spolu se spoluzakladatelkou stanice Boudickou Risingovou poté, co se dozvěděl o sérii podezřelých úmrtí koček z místních médií. Oslovili veterináře, majitele zvířat i obyvatele daných oblastí a sestavili mapu i časový plán zachycující průběh útoků.

Svá zjištění poté postoupili policejnímu velitelství Scotland Yardu, které zahájilo své vlastní šetření. Případu se začala věnovat také britská Královská společnost pro prevenci krutosti na zvířatech, což je největší britská charitativní organizace zaměřená na zvířecí životní podmínky.

V prostředí sociálních sítí včetně facebookových stránek Jenkinsovy záchranné stanice se sériovému zabijákovi koček přezdívá ponuře "Croydonský kočičí rozparovač" (Croydon Cat Ripper) podle města Croydonu v jižním Londýně, kde poprvé udeřil a kde také neustále operuje. Na sociálních sítích se po každém jeho útoku objevují vzpomínkové posty věnované umučeným kočkám i stále sílící výzvy k dopadení pachatele.

"Jsi jenom hnusný kus špinavého lidského odpadu, který má radost z toho, že páchá zvrácenosti. Budeš dopaden," slibuje jeden z komentářů pachateli.

Na twitterovém účtu Jenkinsovy záchranné stanice se 13. prosince objevila výzva sdružení PawsForAll ("Packy pro všechny", jde o sdružení pomáhající zvířatům), aby každý, kdo má nějaké informace o vraždění zvířat v Británii, nejen koček, ale i lišek, labutí, morčat, králíků, ptáků a podobně, své podezření oznámil.

Any info on the uk animal murderer of foxes, swans, cats, guinea pigs, rabbits, deer, birds & more, please report any suspicions. Thought to be 1 perpetrator, See description. £10,000 reward. Help by keeping your pets safe and watching out for wildlife in your areas #ukcatkiller pic.twitter.com/FRLj7Pxgfh