Byli lidé v době kamenné vyšší než dnes? V Číně se našly gigantické kostry

V Číně byly nalezeny hrobky abnormálně vysokých lidí. Ilustrační foto.

Foto: Suriyon Kaewwungsun / Shutterstock.com

V Číně byl nalezen doslova a do písmene hřbitov obrů. Jedná se o naleziště obřích koster starých 5000 let, z nichž některé měří 180 centimetrů i více. Že se nám to dnes zdá málo? Jenže dříve byli lidé menší, a navíc Asiaté jsou většinou menší i dnes. Na tehdejší dobu se jednalo tedy skutečně o titány, navíc když kostra měří 180 cm, živý člověk by byl ještě daleko vyšší. Kostry jen dokazují, že neolitičtí lidé v této oblasti byli na tehdejší dobu výjimečně vysocí.