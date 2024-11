Externí autor 23. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

V devadesátých letech frčel oblíbený akční seriál, ve kterém si zahrál herec na fotografii. Tehdy po něm ženy doslova šílely. Jak ale vypadá a žije dnes? Jeho někdejší fanynky by se ho dost možná spíše lekly, protože propadl kouzlu plastické chirurgie a není si již vůbec podobný.

„Býval dobrým policistou, ale spáchal ten nejhorší hřích, protože svědčil proti zkorumpovaným kolegům. Snažili se ho zabít. Místo toho zabili ženu, kterou miloval. Obviněn z vraždy nyní projíždí krajinou...,” zněla úvodní znělka zmíněné televizní legendy.

Hlavní hrdina Reino Raines a jeho motorka fascinovali televizní diváky a dámy mohli na fešném poldovi oči nechat. Jeho představitel byl tehdy bezpochyby na vrcholu slávy.

Není to ale jeho jediná známá role. V kultovním filmu Pomáda si zahrál hráče amerického fotbalu Toma, který se neustále snažil sbalit Sandy. Bohužel pro něj se mu to ale nepodařilo.

Byl šestkrát ženatý

Vzpomenete si ještě na jméno tohoto herce? Je to pochopitelně Lorenzo Lamas. Pokud vás zajímá, co dělal poté, co skončilo natáčení Odpadlíka, jeho soukromý život byl velmi pestrý.

Lorenzo Lamas byl v průběhu života celkem šestkrát ženatý. Kromě toho jde také evidentně o poměrně plodného muže, protože má šest dětí.

Jeho poslední manželka se jmenuje Kenna Scott a je o půl století mladší, než její manžel. Nezdá se ale, že by to dvojici nějak zvlášť vadilo, tedy až na jeden „drobný” detail.

Je závislý na plastikách

Herec totiž pravděpodobně psychicky špatně nese stárnutí a v kontrastu s výrazně mladší manželkou si ho nejspíš uvědomuje o to bolestněji.

Pro herce, kteří bývali oblíbení zejména kvůli svému zevnějšku, to bývá velmi těžké. V minulosti o tom již mluvil například Arnold Scharzeneeger.

V každém případě Lorenzo Lamas zcela propadl plastickým operacím, které navštěvuje poměrně často, a když se tak ukáže na veřejnosti, obvykle lidi spíše děsí. Působí totiž velice otekle.

O faceliftu natočil reality show

Není jisté, zda je umělec například vážně nemocný, nebo zmíněné otoky způsobují například botoxové injekce, se kterými se lékaři tak trochu utrhla ruka.

Svým vzhledem je natolik posedlý, že například o svém faceliftu natočil celou reality show, takže průběh zákroku mohli jeho fanoušci sledovat z první ruky skutečně detailně.

O tom, jaký je skutečný počet jeho dosud absolvovaných zákroků, lze pouze spekulovat, předpokládá se ale, že jich prodělal nemálo, mimo jiné také liposukci břicha.

Zdroje: Kinotip2.cz , Extra.cz , Netflixer.cz