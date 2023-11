Známá ikona televizní obrazovky, Loretta Swit, se narodila do rodiny polských přistěhovalců, Lestera a Nellie Switových. Odmalička se zdálo, že pro záři světa reflektorů je předurčená. Dnes byste v ní však krásku hledali jen těžko.

Nadějná herečka

Jako malá se objevila na jevišti rodného města, kde si zahrála ve hře Sněhová královna. Ačkoli její matka byla proti, aby se z její dcery stala herečka, Swit si prosadila svou. Začala navštěvovat soukromé hodiny herectví u Gene Frankela a její kariéře už nestálo nic v cestě.

Právě soukromé lekce vychovaly ze Switové nadějnou a talentovanou herečku, která zazářila na newyorské Broadwayi.

Po několika úspěšných divadelních představeních se Switová rozhodla opustit New York a odstěhovala se do mekky herectví, amerického Los Angeles. Začínala jako hostující herečka v televizních seriálech jako byly Hawaii Five-O, Mission: Impossible a další.

Skutečný průlom v její kariéře však přinesl až rok 1972, kdy získala roli rázné vrchní zdravotní sestry majorky Margaret Houlihanové v kultovním seriálu M*A*S*H, za který získala řadu nominací na prestižní ocenění, včetně Zlatého Glóbu a cen Emmy.

Přesto, že byla vedle svých hereckých kolegyň poměrně "stará", byla považovaná za skutečnou krasavici.

Navzdory úspěchu v seriálu M*A*S*H však Switová rozvíjela svou kariéru i jinde. Objevovala se hned v několika dalších televizních seriálech, jako například v Good Heavens, Cagney & Lacey a Diagnóza vražda.

Zároveň ji její talent katapultoval také do světa filmového průmyslu. Se svým jedinečným hereckým projevem zazářila ve filmech jako Stand Up and Be Counted, Závod s ďáblem, nebo Bláznivá apokalypsa.

Hvězdná kariéra

Mimo svou hereckou kariéru se Switová angažuje v ochraně zvířat a jako zarytá veganka veřejně podporuje organizace jako Actors and Others For Animals, The Wildlife Waystation, The Hooved Animal Rescure, Protection Society a další.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Postupem času se z ní stala také úspěšná designérka šperků a malířka. V roce 2017 vydala knihu s názvem SwitHeart: The Watercolour Artistry & Animal Activism of Loretta Swit, která byla sbírkou jejích akvarelových maleb.

Switová za všechny své aktivity dostala celou řadu ocenění, včetně Ceny Sarah Siddons. Je majitelkou "hvězdy" na hollywoodském chodníku slávy. Byla dlouhé roky vdaná za herce Dennise Holahana.

Ačkoliv byla Switová dlouho považovaná za jednu z předních krasavic filmového a televizního světa, v soukromí se na ní tlak filmového průmyslu a snaha udržet se co nejdéle na výslunní nemile podepsaly. Switová propadla plastikám, které změnily její krásu k nepoznání.

close info Youtube.com zoom_in Loretta Swit dnes.

Dnes byste v ní jen těžko hledali sexbombu Houlihanovou, jejíž krása okouzlila muže po celém světě. Přemíra plastických úprav navždy změnila půvab rázné majorky.

Zdroje: cs.wikipedia.org, www.blesk.cz, en.wikipedia.org