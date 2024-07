Pokud stále sníte o tom, jak krásné by bylo vyhrát v loterii, možná je na čase vzít osud pevně do svých rukou a na pomoc využít numerologii. Právě ta vám může pomoci si tento sen konečně splnit.

Čísla nade vše

Kdo někdy nesnil o tom, že vyhraje velkou sumu peněz v loterii a konečně si koupí vše, co má na seznamu svých přání? Bohužel jen málokomu se někdy podařilo si tento sen skutečně splnit.

Nyní nastává ten správný čas i šance to změnit. Nápomocnou vám v tom směru může být numerologie a její čísla. Tedy spíše způsoby, jak konečně zjistit, která čísla jsou pro vás samotné ta pravá.

V numerologii můžete využít hned několik cest, jak se ke své štěstěně nakonec dopracovat. Jako první si můžete vypočítat své osobní „šťastné“ číslo, ke kterému dojdete zcela jednoduše.

Stačí, kdy si na papír napíšete datum a rok svého narození a jednotlivá čísla sečtete a zredukujete na jedno jediné číslo. Právě to je vaším prvním šťastným číslem.

Své šťastné číslo ale můžete získat i tím, že si na papír napíšete své celé jméno. Ke každému písmenu následně přiřadíte číslici, přičemž A rovná se 1 a tak dále. Výslednou cifru opět zredukujete na jedno číslo.

Sázka na jistotu

Se znalostí svých šťastných čísel bude výhra v loterii sázkou na jistotu. Dalším možností, jak se dopracovat ke šťastnému číslo, je výpočet osobního roku. K tomuto číslu se dostanete tak, že aktuální rok sečtete s dnem a měsícem svého narození.

Skrytá tajemství numerologie:

Zdroj: Youtube

Opět platí, že pokaždé musí vyjít jen jedno jediné číslo. Právě to vám pak přinese štěstí. Obrátit se však můžete také na numerologa, který všechny tyto kroky udělá za vás.

Numerolog je schopný zanalyzovat výherní čísla předchozích kol loterie a sdělit vám, jaká by měla být ta další.

Podle numerologie ale existují čísla, která jsou sama o sobě šťastnější než jiná. Těmito čísly jsou 3, 7 a 8. Trojka podle numerologie značí úspěch, sedmička je číslo duchovního osvícení a osmička je číslem hojnosti.

Zařazením jednoho z těchto trojice čísel zcela jistě nic nezkazíte. Ba naopak máte šanci konečně vyhrát. Pokud po tom tak moc toužíte, zkuste zapojit i svou intuici. Váš vnitřní hlas vám vždy rád napoví.

Nebojte se trochu zariskovat a občas zvolit čísla, která byste normálně nedali. Vždyť o nic nejde. Nejhorší, co se může stát je, že nevyhrajete a budete to muset zkusit znovu. To ale není konec světa.

