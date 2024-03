Obrázky předního francouzského komika přezdívaného „muž čtyřiceti tváří za minutu“ coby populárního četníka známe všichni. Díky internetu ale můžeme nahlédnou do starého rodinného alba jeho představitele, a přidat i pár zajímavostí z jeho mladí a života. Víte třeba, že má modrou krev?

Začneme u rodičů

Blízcí přátele mu říkali Fufu, jeho celé jméno je Louis Germain David de Funès de Galarza a jeho rodiče pocházejí ze španělské Sevilly. Otec Carlos, šlechtic z rodu markýzů de Galarza byl právník, matka Leonor Soto Reguera byla dcerou významného právníka z Galicie. Rodiny jejich lásce nepřály a nedaly souhlas k jejich sňatku. V roce 1904 proto mladí milenci utekli do Francie. Usadili se v Courbevoie a Carlos se začal živit broušením diamantů. Z velké lásky přišel na svět budoucí komik, jejich třetí potomek, dne 31. července 1914.

close info Pinterest / Pinterest zoom_in Malý Louis

Louis jako kluk rád kreslil a učil se hrát na klavír. Nastoupil na renomované lyceum Condorcet v Paříži (obdoba našeho gymnázia), které dle některých zdrojů nedokončil. Vystřídal několik zaměstnání, často jako pomocná síla, z nichž odešel, nebo byl vyhozen. Na čas se uchytil jako pianista v baru, a poté „povýšil“ na jazzového klavíristu v pařížské čtvrti Pigalle. Právě tam začal vyplouvat na povrch i jeho herecký talent, když začal bavit hosty také svými grimasami.

Do filmu byl „dotlačen“

Ač ve svůj herecký talent Louis moc nevěřil, začal navštěvovat na herecké škole kurzy významného divadelníka René Simona, vydržel však jen rok. Nicméně tam nevědomky zasel semínka své budoucí herecké kariéry.

Během druhé světové války se zdokonaluje ve hře na klavír na hudební škole, na živobytí si vydělává hrou na piano v klubech. Až na konci války, tedy když mu bylo třicet jedna let, ho jeho spolužák ze „Simonu“, též známý francouzský herec Daniel Gélin po dlouhém přemlouvání přiměje zkusit štěstí u filmu. A tak se Louis de Funès na pár sekund poprvé objeví jako vrátný ve vstupní hale kabaretu a pronese větu „C'est par ici, Monsieur“ (Tudy, pane).

close info Facebook zoom_in Herec na počátku své filmové kariéry

Od roku 1946 už u filmu zůstává. Následujících deset let v nejméně padesáti snímcích je nejdříve v komparzu, až poté přicházejí menší a vedlejší role, než v roce 1963 přijde hlavní, průlomová ve Francii velmi úspěšné komedii Pouic-Pouic. Hvězdou se de Funès stává ve svých čtyřiceti devíti letech, když si navlékne uniformu saint-tropezského četníka.

Co možná nevíte

Následně, jak víme, se v ní vypraví do New Yorku, ožení se, odejde do výslužby, setká se s mimozemšťany… Zároveň herec oslňuje v trilogii „Fantomas“, své mistrovské herecké umění ukáže v Piti Piti Pa, váhá zda Stehýnko či křidýlko, chytá se stébla jako tonoucí. Jmenovat bychom mohli další komedie. Možná se málo ví, že za velkou louží se dostal do povědomí diváků až deset let po uvedení prvního četníka, a to ve filmu Dobrodružství rabína Jákoba (1973), za jehož ztvárnění získal nominaci na Zlatý glóbus.

close info YouTube / YouTube zoom_in Rabín Jákob ho proslavil ve Spojených státech

V roce 1968 se stal se doma stal nejoblíbenějším hercem, popularitu si získal i na divadelních prknech, kde ztvárnil přes stovku postav, jen o něco méně než ve filmu. Podílel se i na filmových adaptacích divadelních her, psal scénáře.

close info Pinterest zoom_in Jedna z fotek, jak ho z filmu neznáme

Z pomyslných popisků

Jeho první manželkou byla Germaine Louise Elodie Carroyer. Vzali se v roce 1936, manželství skončilo po šesti letech, ale pochází z něho syn Daniel. De Funès se krátce nato na hudební škole zakoukal do Jeanne Barthelèmy de Maupassant, vnučky spisovatele Guy de Maupassanta, která v ní pracovala. Ani ona nedokázala odolat kouzlu božského jazzového klavíristy, a tak sňatek na sebe nenechal dlouho čekat. Rok poté, co si vyměnili snubní prstýnky, se jim narodil Olivier (*1944), který se stal pilotem Air France. Poté Patrick (*1949), který je lékařem. Po jeho boku mu Jeanne věrně stála až do jeho smrti.

Louis de Funès zemřel 27. ledna 1983 v Nantes. Pohřbený je na hřbitově Cimetière du Cellier, který se nachází na pozemku rodinného sídla. Jeho manželka mu nechala postavit pomník v růžové zahradě svého zámku, který zdědila. Nezapomenutelný francouzský komik totiž miloval a pěstoval růže. A tak kromě vzpomínek na jeho skvělý herecký talent zachycený na filmových páskách, jeho jméno žije i v zahradách. Byla po něm na památku pojmenovaná krásná odrůda růží…

close info Facebook / Facebook zoom_in Mladý jazzový pianista

Zdroje: fakta.today, www.infinitestatue.com, www.imdb.com,