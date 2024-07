Externí autor 28. 7. 2024 clock 4 minuty gallery

Herec Louis de Funès se proslavil hlavně rolemi vztekajících se staříků, kteří neustále lamentují, křičí a nadávají. Tento Francouz se španělskými kořeny byl ve skutečnosti ovšem velmi klidný. Mrzout, ale klidný. Miloval ženy, miloval růže a miloval film. A film miloval jeho. Jaký byl jeho život?

Zřejmě nikdo jiný nedokázal v lidech vzbouzet tak rozlišné názory jako Louis de Funès. I přesto, že některé svým projevem mohl dohánět k šílenství, a jakmile v televizi viděli tohoto postaršího diblíka na někoho křičet, okamžitě přepínali, patří Louis de Funès mezi ty největší velikány francouzské komedie 20. století.

Mnozí herečtí kolegové ho neuznávali

Mezi ty, kteří ho neuznali ani, když se nacházel na vrcholu své kariéry, patřili i jeho herečtí kolegové jako Jean Marias nebo Jean Gabin. Naopak ti, kteří ho měli rádi a v jeho talent věřili, byli režisér Jean Girault a herci Bourvil nebo Michel Galabru.

To, že ho mnozí lidé neměli rádi, se dá určitě do jisté míry připsat právě těm rolím, které nejčastěji ztvárňoval. Postavy, které hrál, byly často vzteklé, cholerické a terorizovaly své podřízené. A protože spousta lidí má tendenci přiřazovat charakter role i jejímu skutečnému představiteli, není divu, že mnohým zkrátka do oka nepadl.

Jedni v popisu jeho osobnosti mluví o velkodušnosti, druzí o posedlosti penězi. Jedni o toleranci, druzí o nepřístupném člověku. Louis de Funès byl zkrátka hercem nejen na filmovém plátně, ale také ve svém opravdovém životě.

Co se týká ovšem lásky k penězům, něco na tom pravdy bude. Funès totiž pocházel ze zchudlé šlechtické rodiny, a tak se jeho záliba v luxusních věcech nabízela být více než přirozenou. Svého dosáhl ovšem až v pokročilejší fázi života. Za honoráře, které mu vynesly jeho filmy, koupil půlku zámku, kde žil se svou druhou ženou.

Manželka byla příbuznou Guy de Maupassanta

Ani jeho manželka nebyla jen tak někdo. Jmenovala se Jeanne Augustinou Barthelémy de Maupassant – a jak si pozornější mohli už všimnout, v jejím celém jméně se nachází slavné příjmení. Jeanne totiž byla praneteří slavného francouzského spisovatele Guy de Maupassanta.

Louis se svou ženou Jeanne měli rádi svůj klid, společenské akce a divoké večírky je nelákaly, raději trávili čas na svém zámku, Louis ještě více na zahradě. Tam totiž mohl pečovat o své milované růže. Jeho láska k těmto květinám se zhmotnila v La Rose de Louis de Funès – růži, která byla na počest herce vyšlechtěna v roce 1984.

Nebyly to ovšem jen růže, které Louis de Funès miloval. Miloval také ženy. Poprvé se oženil velmi mladý, jeho vyvolenou se stala jednadvacetiletá Germania Elodie Carroyer. Nicméně později sám přiznal, že nejspíše ve své roztržitosti úplně zapomněl, že je ženatý a uvědomil si to až když se chtěl oženit s Jeanne.

Odhalení velkého tajemství až dlouho po smrti

Ta jeho srdce získala, když si Louis jako mladíček přivydělával jako klavírista v barech. S Jeanne spolu zůstali až do jeho smrti v roce 1983. Nicméně i přesto, že Jeanne svého muže oddaně milovala, jednu věc přes srdce přenést nedokázala.

Louis a Jeanne spolu měli dva syny, ale až hodně let po hercově smrti se ukázalo, že měl ještě jednoho syna. Jeanne o Danielovi věděla, ale nepřála si, aby se s ním její manžel stýkal. Slavný herec musel tedy svého nepřiznaného potomka vídat v utajení.

Možná dumáte nad tím, jak mohl tento diblík, který měřil 167 centimetrů někoho uchvátit. Když se ovšem podíváte v naší galerii na jeho fotografii z mládí, zjistíte, že k zahození rozhodně nebyl.

