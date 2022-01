Lozen, zlodějka koní: válečnice z kmene Apačů decimovala bílé tváře 30 let

Válečníci z kmene Apačů

Foto: Profimedia.CZ

Když bylo Lozen 12 let, odešla do hor, aby tu v naprosté samotě získala magickou schopnost vytušit polohu nepřátel. Je to možná jen legenda. Ale její bratr Victorio se bez ní v boji neobešel. "Lozen je má pravá ruka. Silná jako muž, statečnější než většina a mazaná ve strategii. Je štítem svého lidu," prohlásil o ní.