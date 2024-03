S mým milovaným Martinem jsem se seznámila ve své první práci. Už na první pohled byl okouzlující. Velké zelené oči, husté vlasy a rošťácký úsměv. Hned mi bylo jasné, že je to On. Netušila jsem, že v rámci intimností má speciální touhu, z níž mi bylo neskutečně trapně.

Až do svatby by se náš vztah dal označit za standardní. Navzájem jsme se poznávali a radovali se ze společné přítomnosti.

Náš den D byla jedna velká oslava. „Teprve teď začne to pravé dobrodružství,” zašeptal mi Martin do ucha při novomanželském tanci a zaculil se. Zda tehdy myslel i na ložnici a jeho podivnou představu, jsem se nikdy nedozvěděla.

Čas plynul a my žili v harmonickém vztahu plném lásky. Dalo by se říct, že jsme fungovali v zajetých kolejích a obvyklém kolotoči, zahrnující práci, domácnost a koníčky.

Cítila jsem se spokojená. Užívala jsem si vlastního bydlení i dostatku času na seberealizaci. Navštěvovala jsem večerní vysokou školu a těšila se na nové výzvy. Po dětech jsem zatím netoužila a manžel to měl stejně.

Podivná touha

Až později jsem pochopila, že jedním z důvodů mohl být fakt, že on sám v sobě ukrýval malé dítě.

Zatímco jsem studovala, on se setkával s kamarády. Dohromady hráli deskové hry, tvořili divadelní scénky a dokonce vyráběli maňásky, které pak rozdávali ve školkách. Považovala jsem to za úctyhodný koníček. Do té doby, než ho Martin začal realizovat i u nás doma. Na ten večer proto nikdy nezapomenu.

Už jsme se chystali do postele, když ke mě Martin přišel a předal mi krabičku převázanou růžovou stuhou. „Pro mou nejkrásnější manželku,” políbil mě na tvář a sedl si. Plna očekávání jsem začala mašli rozvazovat.

Vyzrazené tajemství

Když jsem dárek otevřela, tázavě jsem se na něj podívala. Pod víkem nebylo ukryté krajkové prádlo ani hedvábná košilka, ale bílé prostěradlo, na němž ležely dvě lampičky se svíčkami.

Byla jsem tak v šoku, že jsem z ložnice utekla a ustlala si na gauči. Nemohla jsem ale usnout. Celou noc jsem přemýšlela, co to má znamenat. Ptala jsem se sama sebe, jak je možné, že jsem to za celé ty roky nepoznala.

S Martinem jsme se k této události nikdy nevrátili. Oba jsme se na to snažili zapomenout a žít plnohodnotné manželství. Vydrželo nám čtyřicet let. Do té doby, než můj milovaný zemřel.

Po jeho smrti jsem cítila nejen smutek a prázdno, ale také úlevu. Toužila jsem se se s naším tajemstvím svěřit. Jednoho dne jsem proto domů pozvala dlouholeté kamarádky a udělaly si dámskou jízdu. Samozřejmě, že po několika skleničkách vína došlo i na intimnější témata. Věděla jsem, že nastal ten pravý čas.

„Martin měl podivnou touhu,” začala jsem opatrně. „Nenapínej nás,” povzbudila mě jedna z přítelkyň. Nadechla jsem se a pokračovala: „Jednou po mě chtěl, abych si na sebe navlékla prostěradlo, které mělo vystřižené díry na oči. Zapálila svíčky a hrála ducha,” začervenala jsem se. Na chvíli nastalo ticho, pak se rozlehla salva smíchu.

„Tak to bych nečekala. Myslela jsem, že to bude něco mnohem pikantnějšího,” zalykala se kamarádka vedle mě, jež se doslova popadala za břicho. Představa, jak poskakuju po peřinách a dělám „huhuhu” mě nakonec také rozesmála.

Co Martina k tomuto požadavku vedlo, se už nikdy nedozvím. Přiznávám ale, že je mi trochu líto, že jsem si roli ducha tehdy večer nezkusila.

Text byl zpracován na základě příběhu čtenářky, která jej předala redakci. Fotografie jsou pouze ilustrační a jména osob byla na žádost čtenářky pozměněna.