O obrovské nadšení astronomů se postaral objev exoplanety LP 890-9c, která v obyvatelné zóně obíhá kolem červeného trpaslíka. Zdá se, že jde o planetu s atmosférou a kapalnou vodou. Může na ní tedy být život. Zda je tato superzemě skutečně podobná Zemi, odhalí až další pozorování.

Další vhodný kandidát

Jako vhodný kandidát, který by mohl hostit život, se nově objevená superzemě LP 890-9c přidala k hvězdnému systému TRAPPIST-1. Jeho sedm chladných kamenných (terestrických) planet, které obíhají kolem červeného trpaslíka v souhvězdí Vodnáře, bylo objeveno v roce 2016. Planetu LP 890-9c objevil náhodou tým vědců vedený belgickou Univerzitou v Liège ve spolupráci s univerzitou Cambridge, Massachusettským technologickým institutem a dalšími, když zkoumal dříve objevenou exoplanetu LP 890-9b. Tu spatřila družice NASA TESS. Obě „elpéčka“ obíhají kolem stejné hvězdy nazvané LP 890-9/TOI-4306/SPECULOOS-2.

Dvě sestry

„TESS hledá exoplanety pomocí tranzitní metody, kdy sleduje jasnost tisíců hvězd současně a hledá nepatrná ztemnění, která by mohla být způsobena přechodem planet před jejich hvězdami,“ vysvětlila Dr. Laetitia Delrez, postdoktorandka na univerzitě v Liège a hlavní autorka studie. „… často je však nutné následné sledování pozemními dalekohledy, aby se potvrdila planetární povaha objevených kandidátů a zpřesnila měření jejich velikostí a orbitálních vlastností." Planeta „b“ je asi o 30 procent větší než Země, je od ní vzdálená 98 světelných let a svou hvězdu oběhne za 2,7 dne. Je však příliš horká, nemůže proto na ní být kapalná voda. Ze Země ji tým sledoval pomocí teleskopů SPECULOOS v Chile a na Tenerife.

Její sestra „c“ též zvaná SPECULOOS-2c se nachází ve vzdálenosti 105 světelných let v souhvězdí Eridana, je o 40 procent větší než Země a oběhnout svou hvězdu ji trvá 8,5 dne. Pozemská pozorování proběhla v observatořích na havajské hoře Mauna Kea. „LP 890-9c se nachází blízko vnitřní hranice obyvatelné zóny, proto by mohla mít atmosféru obzvláště bohatou na vodní páru, což by pak posílilo její atmosférické signály,“ uvedla L. Delrez v tiskové zprávě. Ve zprávě pak jeden z hlavních spoluautorů studie Francisco J. Pozuelos, výzkumný pracovník Andaluského astrofyzikálního ústavu doplnil: „Je to proto, že hvězda LP 890-9 je asi 6,5krát menší než Slunce a má povrchovou teplotu o polovinu nižší než naše hvězda. To vysvětluje, proč by LP 890-9c, přestože je mnohem blíže své hvězdě než Země Slunci, mohla mít podmínky vhodné pro život.“

Zdroj: Youtube

Hvězdná pozorování

„Objev LP 890-9c nabízí jedinečnou příležitost lépe pochopit a omezit podmínky obyvatelnosti v okolí nejmenších a nejchladnějších hvězd v našem slunečním okolí,“ napsala ve zprávě L. Delrez. Mezinárodní tým bude nově objevenou superzemi nadále zkoumat a pozorovat. Věří, že prozkoumat atmosféru, pokud ji má, a případné stopy života jim pomůže také vesmírný teleskop Jamese Webba.

Studie byla zveřejněna v online časopise Astronomy & Astrophysics 8. 11. 2022.

Zdroje: www.popularmechanics.com, www.forbes.com