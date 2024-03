close info Facebook, public domain / Facebook, public domain

Jarouš M Komořanský 17. 3. 2024 21:30 clock 4 minuty video

Více než 80 let stará fotografie zachycuje na první pohled nevinného chlapce. Nikdo by podle fotky neřekl, že se z něj stal jeden z nejoceňovanějších českých herců. Přestože musel čelit mnoha osobním tragédiím, vybudoval si pozoruhodnou kariéru a okouzlil diváky. Víte, kdo to je?

Životní cesta tohoto herce od mládí plného příslibů až po role, které přinášely smích a radost, byla v reálu daleko klikatější a poznamenaná spoustou osobních tragédií. Život v divadelní rodině Tento slavný herec se narodil v rodině s hlubokou vášní pro divadlo a jeho raný život v Pelhřimově připravil půdu pro jeho bohatou hereckou kariéru. Od prvních krůčků na jevišti již v útlém věku dvanácti let až po formativní léta, kdy se účastnil divadelních představení během studií, se zdálo, že jeho osud je s dramatickým uměním spjat. V počátcích své kariéry založil se svým bratrem divadelní skupinu a vydal se na dráhu, během níž se stal oblíbenou osobností jeviště i filmového plátna. Prošel mnoha divadly, čtyřicet let byl členem Městských divadel pražských, ale účinkoval také v Hudebním divadle v Karlíně, Na Fidlovačce, v Laterně magice, v Divadle Na Jezerce a v Divadle ABC, kde se proslavil v hlavní roli v komedii Charleyova teta. close Magazín Miloš Kopecký: Zrada, které se dopustil jeho otec, poznamenala celý hercův život gallery 12 Jeho velké role O všestrannosti a talentu tohoto herce svědčí jeho filmografie. Pokud vám prozradíme některé jeho filmy, jistě budete blíže vyřešení hádanky. Objevil se v kultovních filmech jako Šest medvědů s Cibulkou nebo Zabil jsem Einsteina, pánové, které režíroval jeho bratr Oldřich. Pro jeho výkony, vyznačující se humorem a hloubkou, si ho oblíbili diváci napříč generacemi. Jeho ztvárnění dědy Potůčka ve filmu Tři chlapi v chalupě ukázalo hercovu schopnost ztělesnit postavy s vřelostí a přívětivostí, čímž si získal zvláštní místo v srdcích českých diváků. Jak sám tento herec řekl: „V divadle jsem ztvárnil určitě přes dvě stě rolí, ve filmu více než stovka a v televizi – to si vůbec neodvážím spočítat.“ close info Profimedia / Profimedia zoom_in Jeho bratr Oldřich Jeho osobní život byl plný výzev Navzdory úspěchu se soukromý život tohoto velikána neobešel bez výzev. Procházel osobními tragédiemi, včetně ztráty bratra při tragické nehodě a předčasného úmrtí syna. Ten se šel den před Silvestrem roku 1991 při pobytu na horách projít ven a druhý den ho našli zmrzlého. Zanechal po sobě syna Matěje, dnes psychologa, speciálního pedagoga, muzikanta a muziko-terapeuta. Tyto události vynikajícího herce hluboce poznamenaly, ale jeho odolnost a oddanost svému řemeslu zůstaly neochvějné. Jeho přínos divadlu a filmu byl oceněn mnoha cenami, které oslavují jeho trvalý odkaz v české umělecké komunitě. Vliv tohoto herce přesahoval rámec jeho představení. Kolegové na něj vzpomínali jako na zkušeného herce, který do svých rolí vnášel jedinečnou směs komiky a vážnosti. Přestože byl obsazován zejména do rolí komediálních, sám sebe charakterizoval jako introvertního, flegmatického melancholika. Jeho práce v televizi, včetně nezapomenutelných skečů a rolí v seriálech, podtrhovala jeho talent a všestrannost. Mimo jeviště a filmové plátno byl jeho život vyprávěním o překonávání nepřízně osudu, svědectvím o nezdolném duchu člověka, který navzdory osobním ztrátám nepřestával přinášet radost a smích ostatním. V pozdějších letech tento herec nadále vystupoval a sdílel s diváky svůj dar oživovat postavy. Jeho odkazem jsou nejen role, které hrál, ale i radost, kterou přinášel divákům, a odevzdanost a síla, s níž čelil životním výzvám. close Magazín Jan Libíček: Náhlá smrt při natáčení Jak utopit doktora Mráčka všechny zaskočila gallery 10 Hádanka zodpovězena Ano. Samozřejmě tímto talentovaným hercem na fotografii z mládí není nikdo jiný než herec Lubomír Lipský. Zemřel v roce 2015 a zanechal po sobě bohatou tapiserii představení, která stále inspirují a baví. Cesta Lubomíra Lipského od malého chlapce z Pelhřimova k proslulému herci odráží složitost rolí, které tak mistrně ztvárnil. Jeho život, poznamenaný hlubokou ztrátou i profesním triumfem, je příkladem dojemné krásy umění odrážejícího mnohotvárnost života. close info Profimedia / Profimedia zoom_in Lubomír Lipský Lipského odkaz přetrvává, je připomínkou síly houževnatosti a nadčasové přitažlivosti vyprávění příběhů prostřednictvím herectví. V jeho starších rolích na něj zavzpomínejme zde: Zdroj: Youtube Zdroje: www.blesk.cz, medium.seznam.cz, en.wikipedia.org, www.csfd.cz, ct24.ceskatelevize.cz

