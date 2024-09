Půvabná blondýnka, filmová a seriálová herečka v srpnu oslavila padesátiny, poznat ji na fotce před více než dvaceti lety ale není vůbec těžké, nemá totiž čas stárnout. Kdybyste ji přeci jen nepoznali, přidáme nějakou nápovědu.

Více z rodinného alba

Pochází z Prahy, své padesáté narozeniny oslavila 18. srpna. Vystudovala hudebně-dramatický obor na Státní konzervatoři. Přestože je především televizní a filmovou herečkou, hostovala na scénách pražských divadel. Naposledy ji diváci mohli vidět v inscenaci Mnoho povyku pro nic v Divadle Bez zábradlí nebo v divadle Kalich ve Dvou nocích na Karlštejně.

Jejím prvním manželem byl tehdy ještě dlouhovlasý Filip Blažek. Přestože se jim narodil syn Lucián, manželství mladého páru se rozpadlo kvůli odlišným představám o budoucnosti. Lucián z obou herců udělal šťastné prarodiče, když před pár měsíci přivítal do své rodiny dceru Innes.

Šance dětem

Zatímco Blažek je téměř novopečeným dědečkem, blonďatá „mořská víla“ z titulky se stala babičkou poprvé, když její dnes čtyřiadvacetiletá adoptovaná dcera Sára porodila dcerku Melánii. Tu si vzala do pěstounské péče, když holčičce bylo šest let. „… chtěla jsem někomu pomoci změnit jeho život k lepšímu a dát mu šanci na normální život. Adopce Sáry bylo to nejlepší rozhodnutí. Vždycky jsem chtěla velkou rodinu. Jako jedináček jsem bývala často sama.“

Velkou rodinu sympatická patronka organizace Dejme dětem šanci má. Během natáčení povídky Muž, kterého chtějí se seznámila s Tomášem Matonohou, za kterého se krátce nato v roce 2004 provdala. Mají spolu syna Štěpána, po Sáře dostal ještě vlastní sestřičku Laru.

Napoví film?

Práci filmových režisérů poprvé poznala v roce 1987 ve snímku Náhodou je prima!, z těch, řekněme známějších, zmíníme film z roku 2005 Sametoví vrazi natočený na motivy známé kauzy tzv. Orlických vrahů, kde ztvárnila Irenu Reinerovou (pravým jménem Meierovou), z těch posledních je matkou hlavní hrdinky Nataši v komedii Deníček moderního fotra.

Zbývají nám seriály, ve kterých je jako doma. Se svým nynějším manželem se na place potkala v seriálu Vinaři, s tím svým bývalým hraje v oblíbeném seriálu Slunečná, ve kterém ji příznivci seriálů vídají jako Rózu Vodičkovou. Jméno její představitelky, jak jistě víte už od začátku, je Lucie Benešová.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Lucie Benešová dnes

