Lucie Bílá je nejen úspěšnou českou zpěvačkou, ale také maminkou syna Filipa. Ten, jak se nyní ukázalo, vypadá jako Luciin starší bratr Karel Zaňák. Jejich podoba je k neuvěření.

Milovaný bratr

Lucie Bílá je pověstná nejen krásným a nenapodobitelným hlasem, ale především blízkým vztahem ke své rodině.

Jako mladší dcera svých rodičů měla vždy oporu a zastání ve svém starším bratrovi, Karlovi Zaňákovi. Ten pro ni byl osobním strážcem už v době, kdy byla Lucie malá holčička.

Jejich pevné pouto a blízkost přetrvala i do dospělého věku a sourozenecká láska, kterou mezi sebou Lucie a Karel mají, je skutečně obdivuhodná.

Právě o vztahu s Karlem se Lucie vášnivě rozpovídala ve chvíli, kdy její bratr slavil narozeniny. Na svém Instagramu v den narození Karla sdílela fotografiI z dětství, aby mu popřála a vyjádřila svou náklonnost.

K fotografii pak napsala: „Můj milovanej bráška… Když jsem byla malá, naučila jsem se kvůli němu malovat letadlo a tank…Taky jsem jsem kvůli němu pořídila slovník cizích slov, že pak budu chytrá jako on.“

Podoba se synem

Podle Lucie byl její bratr Karel vždy tím „lepším“. „Byl sečtělejší, na rozdíl ode mě pragmatický, s naprostým přehledem o všem, co se děje i v zemi, o které jsem neměla ani tušení, že existuje. Prostě ten, ke kterému jsem vždy vzhlížela a vzhlížím.“

Syn Lucie Bílé v show Jana Krause:

Zdroj: Youtube

Lucie se díky svému bratrovi cítí v naprostém bezpečí. „Díky Karlovi mám doteď pocit, že mi nikdo nemůže nic udělat, protože mu dá můj starší brácha na budku,“uvedla zpěvačka v narozeninovém přání, které napsala pro svého bratra.

Důvodem, proč má Lucie ke svému bratrovi tak blízký a hezký vztah, byla přísná výchova jejích rodičů. Jeden pro druhého taky byli vrbou i oporou ve chvílích, kdy se na ně rodiče zlobili.

„Táta byl hodně přísný. Mám před sebou, jak drží brášku, jak ho něčím mlátí a já nastavuju svou pr*el, abych to schytala já. Běhali jsme dokolečka, Kája utekl a já nastavovala, protože jsem ho chránila. Nedělalo mi to dobře vidět bolest svého bratříčka,“ uvedla zpěvačka v pořadu Face to Face René Kekelyho.

Jakmile zpěvačka na své sociální síti sdílela fotografii s bratrem, zahltili ji fanoušci stovkami komentářů o tom, jak je její bratr podobný jejímu synovi Filipovi.

Mezi komentáři několikrát zaznělo: „Filip je celý bratr. Ale jako vážně,“nebo „Ta podoba s Filípkem! Krásné narozeniny,“uvedl jeden z fanoušků, kterému neuniklo, jak neuvěřitelné jsou si Karel s Filipem podobní.

Zdroje: www.csfd.cz, www.idnes.cz, www.idnes.cz