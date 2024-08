Hudební test postřehu: Poznáte dvě superslavné české zpěvačky na stařičké fotce? Chytrým to dojde hned

Každý z nás má nejspíš alespoň jednu fotografii, u které by byl radši, kdyby nespatřila světlo světa. Nicméně „obyčejný“ smrtelník má štěstí v tom, že kromě soukromé rodinné oslavy to nikoho nejspíš zajímat nebude. To samé se ovšem nedá říci o osobnostech české pop music. Poznáte, kdo je na fotce?

Obě dvě jsou úspěšné, obě dvě mají za sebou bohatou pěveckou kariéru, a tím to rozhodně nekončí. Pojí je dokonce i společné křestní jméno, ačkoliv jedna z nich si ho vybrala jako své umělecké. Pojďme si obě dvě slavné dámy nejprve trochu představit. Ta první se narodila 8. března 1980 v Praze. Zde na konzervatoři také vystudovala hudebně-dramatický obor a k tomu ještě přihodila titul z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy z oboru kulturologie. Konec světa i Snowboarďáci Před kamerou se poprvé objevila už v sedmi letech a na počátku devadesátých let uváděla dětský pořad Marmeláda. Hojně se objevovala hlavně v pohádkách a pomalu ale jistě se z ní stával dětský idol. Coby herečka ovšem větší pozornosti odborné veřejnosti dosáhla až díky Juraji Jakubiskovi, který ji obsadil do svého filmu Nejasná zpráva o konci světa. Mladší generace si ji také může pamatovat z oblíbené teenagerské komedie z roku 2004 Snowboarďáci režiséra Karla Janáka, kde si zahrála po boku Vojtěcha Kotka a Jiřího Mádla. Co se týká hudebních úspěchů, tak se od roku 2007 pravidelně umisťuje na předních příčkách oblíbené divácké ankety Český slavík. Na svém kontě má více jak deset studiových alb. Její tatínek je herec a zpěvák, maminka textařka a za tetu má jednu z nejoblíbenějších českých zpěvaček vůbec. V posledních letech také plnila stránky bulvárních plátků kvůli rozvodu s jedním z našich populárních hokejistů. V současné době je jejím přítelem o osmnáct let mladší zápasník MMA. close Magazín Test postřehu pro chytré: Poznej děvče na fotce! Vyrostla z ní superslavná zpěvačka. Má i slavnou tetu. gallery 8 Druhá dáma je o celou generaci starší. Narodila se 7. dubna 1966 v Otvovicích, ovšem s jiným jménem, než jsme ji zvyklí dnes oslovovat. Je vyučená švadlenka, ale již velmi brzy tuto profesi opustila, protože dostala nabídku od Aleše Brichty zpívat s kapelou Arakain. Z drsné metalačky dívkou s culíčky Zprvu drsňačka, která zpívá s „vlasatými metaláky“ se záhy pod vlivem producenta Petra Hanniga proměnila v romantickou naivní dívku, která se svým zpěvem zaměřovala hlavně na milovníky popové muziky. Ačkoliv se posléze s Hannigem pro rozdílné názory rozešli, byl to právě on, kdo ji dostal na výsluní. close Magazín Test postřehu: Poznej slavnou zpěvačku na fotce z jejího mládí? Do rakve jí házeli peníze a cigarety gallery 4 Kromě svých nesčetných úspěchů v diváckých anketách je známá taktéž pro své nevydařené vztahy s muži. Její první velkou láskou byl herec Tomáš Holý, jehož život i lásku ke zpěvačce ukončila tragická autonehoda. Ani poté ovšem několikanásobná Zlatá slavice nenašla toho pravého. Z dalšího vztahu má syna Filipa, který je jejím životním štěstím. Nicméně svazek nevydržel, partner jí utekl za modelkou. Ani ten další neměl dlouhého trvání, následoval rozvod a zpěvačka nějakou dobu žila pouze se svým synem. Svalnatce vyměnila za svalnatce Zdálo se, že štěstí našla pak u svalnatého kolegy z divadla, též slavného zpěváka. Veselka se konala v Itálii. Rozvod o dva roky později v Praze. V současné době je zamilovaná do jiného svalnatce, se kterým je od roku 2017. Pokud doposud netušíte, o které dvě slavné české zpěvačky jde, dáme vám jednu velkou nápovědu. Obě dvě se jmenují Lucie. Ta, která “Lucii” používá jako svůj pseudonym, se narodila jako Hana. Na úvodní fotografii jsou samozřejmě Lucie Bílá a Lucie Vondráčková. Zdroje: csfd.cz, csfd.cz, cs.wikipedia.org

