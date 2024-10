Externí autor 26. 10. 2024 clock 2 minuty gallery

Lucie Bílá měla se svou matkou skvělý vztah. Často na ni vzpomíná na sociálních sítích. Hana zemřela v roce 2016 po vleklých zdravotních potížích. Bylo jí šestasedmdesát let. Bílá se o ni do poslední chvíle starala.

Populární zpěvačka matku často brávala do společnosti. Pro Lucii Bílou je rodina opravdu důležitá. Skvělé vztahy má s otcem i starším bratrem Karlem. Se všemi rodinnými příslušníky se často chlubí na svých sociálních sítích.

Vleklé zdravotní potíže

O smutnou zprávu se podělila Lucie Bílá se svými fanoušky na sociálních sítích. „Maminky by měly být nesmrtelné... Dnes mi opravdu není do zpívání,“ napsala zpěvačka na svůj Facebook.

Hanu Zaňákovou trápily vleklé zdravotní potíže. V únoru 2014 měla mozkovou mrtvici a od té doby byl její zdravotní stav velmi vážný.

Nějakou dobu po hospitalizaci bydlela u své dcery. Poté se vrátila zpátky do společné domácnosti k manželovi. Další příhoda bohužel přišla o osm měsíců později.

Poté, co prodělala druhou mrtvici, byl její stav velmi vážný. Měla ochrnutou polovinu těla a zůstala upoutána na lůžko.

Dárek od otce

Slavná zpěvačka o svých rodičích mluví jen v dobrém. Vzpomíná na ně často a ráda. Na svém Instagramu například sdílela jejich svatební snímek z června roku 1960. Rodiče slavné zpěvačky byli manželé neuvěřitelných pětapadesát let.

Pro Lucii Bílou byla láska jejich rodičů velkou inspirací. Na svém prostředníčku dokonce nosí lesklý zlatý kroužek. Jedná se o svatební prsten jejího otce.

„S láskou nosím tátův dárek, jeho snubní prstýnek, a denně si představuji ten okamžik, kdy mu ho maminka před šedesáti lety navlékala,“ prozradila.

Milovaný bratr

Skvělé vztahy má Lucie Bílá i se svým starším bratrem Karlem. Společně dokonce pracují v divadle.

„Na ni byli rodiče ostřejší, ale nedokážu si vysvětlit proč,“ prozradil Karel. „Když máma vzala řemen, že mě sešvihá, tak ona nastavovala svůj zadek. Ona je ochranářka. Musí každého ochraňovat včetně mě,“ vzpomínal v podcastu Známí známých.

Bratr Bílé zavzpomínal i na to období, kdy jeho sestra začala používat umělecký pseudonym a na to, jak vznikl. „Hana Zaňáková zní možná zvukomalebně, ale obchodně moc ne. Iniciály byly stejné jako Hana Zagorová. Byla tu i alternativa, měla se jmenovat Lucie Andersonová, ale to znělo moc dekadentně a neprošlo by, aby tady za komunismu měl někdo skandinávské jméno, takže z toho vyplynulo Lucie Bílá,“ upřesnil.

