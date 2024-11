Externí autor 12. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Zpěvačka Lucie Bílá má slabost pro mladší muže. To se týká jak jejího současného partnera, tak bývalého manžela Václava Noida Bárty, se kterým ji dělil čtrnáctiletý věkový rozdíl. I přes velkou lásku ale jejich vztah nakonec ztroskotal.

V době, kdy se dvojice seznámila, byl zpěvák a hudební skladatel Václav Noid Bárta skutečně ještě velmi mladý. I proto jeho románek se slavnou zpěvačkou většina lidí považovala v nejlepším případě za krátkodobé pobláznění.

Toho si byla vědoma i sama Lucie Bílá. „Vašek je sice podle někoho neperspektivní, ale mně je s ním opravdu dobře a mám radost z každého dne, který je. Už dávno jsem se odnaučila v lásce plánovat. Byla bych ale sama proti sobě, kdybych od něčeho tak pěkného utekla pro to, co bude zítra, nebo pro to, co si o tom myslí druzí,” uvedla tehdy umělkyně pro MF DNES.

Že jí láska s mladým a pohledným muzikantem nemusí vyjít, bylo Bílé jasné už od začátku, i přesto se ale rozhodla jít do vztahu naplno a dokonce se za Bártu i provdala. Přiznávala, že velkou roli sehrála určitě i vzájemná chemie.

V manželství jim to nefungovalo

„Když už je člověku trochu víc, má svoji práci a svůj zajetý systém, není žádná legrace najít někoho, kdo do toho rozjetého vlaku naskočí a přitom bude brát všechno přirozeně a ještě vám dodá energii,” vysvětlila tehdy své rozhodnutí.

Po pěti letech vztahu ale vyšlo najevo, že pár již několik měsíců žije odděleně. Spekulovalo se nejprve o tom, že Noid Lucii Bílou vyměnil za mladší ženu, ale podle jeho názoru to ve skutečnosti všechno bylo trochu jinak.

„Myslím, že v tom hodně hraje roli naše pracovní vytížení. Pokud není Lucie na koncertě, já jsem zavřený ve studiu. Vídali jsme se tak dvě hodiny denně. Když o tom tak přemýšlím, myslím, že práce byla opravdu ten zásadní bod. Lidé se odcizí, když nemají čas si povídat o věcech, které se v budoucnu mohou ukázat jako problém,” vysvětlil pro Novinky.cz.

Roli sehrálo pracovní vytížení

V jejich případě se ale nejednalo o žádnou Itálii, i když jsou oba dva velmi temperamentní lidé. Jednoho dne si doma prý zkrátka u večeře řekli, že jim to už nefunguje.

„Řekli jsme si, že by bylo lepší, kdybychom se rozvedli. Přece jen žijeme nějakou dobu vedle sebe jako bratr a sestra. Než abychom se dusili tím, že máme vůči sobě nějaké odpovědnosti jako partneři, bude asi lepší, když půjdeme od sebe. A dál zůstaneme přátelé,” sdělil Václav Noid Bárta.

Pro dvojici byly devastační různé faktory. Neúspěšně se spolu pokoušeli o dítě a také neměli téměř žádný volný čas. Za poslední rok jejich manželství měli pouze tři volné dny, a je pochopitelné, že za takových podmínek se partnerské štěstí buduje těžko.

Dnes je Noid potřetí ženatý

Václav Noid Bárta se po rozvodu s Lucií Bílou oženil s někdejší playmate Gábinou Dvořákovou, se kterou má dceru Terezu.

Po pěti letech se ale rozvedli, roli v tom měla hrát jak nevěra, tak příliš mnoho alkoholu, kterému tehdy Noid holdoval. V roce 2022 se oženil s tanečnicí Eliškou Grabcovou, se kterou má další dvě dcery.

Lucie Bílá je od roku 2017 spokojená ve vztahu s Radkem Filipim, který je mistrem světa v benchpressu a také známým fitness trenérem. A pochopitelně, že je také mladší, a to rovnou o sedmnáct let.

