Externí autor 15. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Lucie Bílá neměla na vztahy příliš štěstí. Z jednoho nevydařeného má ovšem lásku svého života - syna Filipa. Momentálně zpěvačka už nějaký ten rok randí se svalovcem Filipim. Její rodiče byli svoji po celý život. To už Lucie napodobit nezvládne, ale podobu s nimi sdílí alespoň vizuální. Podívejte!

Oblíbená zpěvačka Lucie Bílá se před nějakým časem svým fanouškům na sociálních sítích pochlubila s krásnou archivní fotografií. Sdílela podobiznu svých rodičů v jejich velký den, tedy v den, kdy si navzájem řekli své „ano“.

„Moji milovaní rodiče. Vzali se 14. června 1960 a prožili spolu nádherných 55 let. S láskou nosím tátův dárek, jeho snubní prstýnek, a denně si představuji ten okamžik, kdy mu ho maminka před šedesáti lety navlékala. Tak vzácní a nádherní a plni lásky,“ nešlo necíti i z textu zpěvaččino dojetí.

Jestli jsou andělé převlečeni do lidí, tak jsou to oni

Její fanoušci se předháněli v tom, kdo jí složí více komplimentů, ty se samozřejmě netýkaly jen její osoby, ale také maminky, o které mnozí tvrdili, jako by jí Lucie z oka vypadla.

„Krásní, jste na maminku a váš Filip na vašeho tatínka,“ stálo v jednom z komentářů. Lucie Bílá skutečně vypadá jako její maminka zamlada, její jediný syn pak údajně zdědil zase leccos z dědečka.

Lucie Bílá lásku ke svým rodičům před nikým netají naopak, staví ji na odiv a pro vlídné slovo na jejich adresu rozhodně nejde daleko. „Jestli jsou andělé převlečeni do lidí, tak jsou to oni dva Hana Zaňáková a Josef Zaňák,“ dopsala ještě ke staré fotce umělkyně.

Nevypadá to dobře, je ve špatném stavu

Hana Zaňáková zemřela v roce 2016 ve věku šestasedmdesáti let. Maminka slavné zpěvačky měla už delší dobu zdravotní problémy, ty se vlekly od roku 2014, kdy prodělala mozkovou mrtvici a upadla do kómatu. Ačkoliv se její stav na chvilku zlepšil, a dokonce byla propuštěna domů z nemocnice, osm měsíců na to přišla mrtvička další.

„Nevypadá to dobře. Řečeno zkráceně: je ve špatném stavu. Lucka je s tím smířená. Život je i o smrti a ta se blíží každému z nás. Někomu dřív, někomu později a máma je bohužel na řadě,“ zaznělo z úst zpěvaččina bratra Karla Zaňáka na slavnostním předávání cen Zlatý slavík v roce 2014.

Zato tatínek Josef se očividně těší dobrému zdraví, ve svých pětaosmdesáti letech vypadá velmi čile a i díky jeho veselým očím to ukazuje jen na to, že se stále ze života těší. Jiskra v oku mu rozhodně nějaké to “oficiální” číslo ubírá, na svůj věk rozhodně nevypadá.

Široký a srdečný úsměv mají očividně Zaňákovi v rodině

To samé se dá říci i o jeho dceři Lucii, rozené ovšem Haničce. Lucie Bílá také vypadá jako kdyby dokázala zastavit čas, protože ačkoliv již překročila padesátku, leckterá třicátnice by jí mohla závidět.

Po tatínkovi Lucie kromě věčného mládí zdědila i četné rysy v obličeji, nicméně jak tvrdí její fanoušci, celkově se podobá spíše na maminku. Široký a srdečný úsměv mají očividně Zaňákovi v rodině, zpěvačka je jím pověstná a zdědil ho také její syn Filip, kterého má s bývalým partnerem Petrem Kratochvílem.

Zdroje: blesk.cz, idnes.cz