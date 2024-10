Externí autor 31. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Zpěvačku s fenomenálním hlasem Lucii Bílou jsme dlouhá léta neznali jinak než v černé barvě. Jenže po padesátce přišel přelom a barevná změna. Podívejte se na tipy z jejího šatníku, které rozzáří i vás.

Fanoušci Lucie Bílé a pozorní diváci hudebních pořadů si již během loňského roku zcela určitě všimli její pozvolné proměnlivosti. Přesněji řečeno, Lucie zvolna odhazuje oblíbenou černou barvu, naopak zve do svého šatníku barevnou hravost, kterou doplňuje základní bílá.

Dejte šanci bílé

Spousta žen po padesátce si říká, tahle barva už není pro mě. Stačí se ale podívat na zpěvačku Lucii Bílou, která se pár let před šedesátkou nebála udělat vítr ve svém šatníku a pořídila si kalhotový kostým v bílém provedení, stejně jako společenské šaty. V bílé se dokonce ukázala i na Českém slavíkovi. Možná jste si všimli, že pokud si náhodou oblékne jinou barvu, rozhodně bílá nechybí na teniskách.

Proč ta změna?

Na podobný dotaz magazínu Lifee Lucie Bílá odpověděla: „Teď už se v černé tak dobře necítím, a to ani v soukromém životě. Nevím, co se stalo. Proběhla nějaká vnitřní změna. Najednou se v těch barvičkách cítím lépe. Černá mě teď zkrátka moc nebaví."

Přiznání

Možná vás to překvapí, ale Lucie Bílá přiznává, že ji móda zrovna nebaví a raději se při vlastním oblékání spoléhá na profesionály. K tomu pro Lifee řekla: „Nejsem zrovna člověk, který by měl mít svůj parfém nebo o módě dokázal dlouze hovořit. Na to jsem asi příliš plná testosteronu. Ale mám to štěstí, že mám cit na šikovné lidi, nebojím se své nedostatky přiznat a dát prostor těm, kteří to opravdu umí.“

A v tom si Lucie dokázala vybrat jedny z nejlepších. Do jejího týmu patří nejenom kostýmní výtvarnice Michaela Horáčková, ale také módní návrhář Jakub Poner. K tomu řadu let spolupracuje s Borisem Hanečkou, který svého času oblékal i bývalou prezidentku Zuzanu Čaputovou.

Osobní stylistka

Je samozřejmě fajn, pokud máte někoho, kdo vám nejenom se změnou šatníku, ale i s výběrem barev poradí. Zejména, pokud se v této sféře orientujete tolik jako Lucie Bílá. Ke slovu se tak dostala stylistka Sandra Žigová, která, jak zpěvačka vtipně podotkla, má o jejím šatníku větší přehled než ona sama.

Rozhodně není od věci si jednou za čas pozvat odbornici, která módě rozumí a dokáže zhodnotit, co vám sluší, co přidává a co naopak ubírá roky. Tohle všechno zvládne i s ohledem na váš profesionální a soukromý život. Při správně seskládaném šatníku se tak nemusíte trápit třeba každé ráno tím, co si máte vzít na sebe...

Módní fígl

Od Lucie si můžete vzít i tip na variabilní množství outfitů, jehož autorkou je právě kostýmní výtvarnice Michaela Horáčková. Ta pro ni připravila do nového muzikálu bílé triko a bílé kalhoty. Řeknete si, co je na tom zvláštního, ale k téhle kombinaci ještě patří bundy. S každou další pak Lucie vypadá a působí jinak.

Co si toho můžete vzít? Pokud se budete držet základu v jedné barvě, například stejně jako Lucie bílých kalhot a trička, pochopitelně bez potisku, můžete s proměňujícím se vrškem v zastoupení již zmíněných bund, ale také třeba sak, kabátků apod., vytvořit bezpočet nových outfitů.

