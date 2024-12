Externí autor 15. 12. 2024 clock 4 minuty gallery

Česká slavice a jedna z nejlepších zpěvaček Lucie Bílá (58) je profesně velice úspěšná. Za to v soukromí to dlouhou dobu dřelo. Když už si myslela, že našla toho pravého, přišel bolestivý rozchod. Má jediného syna Filipa (29), na kterého je právem pyšná.

Osudoví muži Lucie Bílé

Luci Bílá se vlastním jménem jmenuje Hana Zaňáková a původně je vyučená dámská krejčová. Její velkou první láskou byla dětská hvězda Tomáš Holý, který se vedle herectví chtěl stát právníkem a randili spolu půl roku. Společně bydleli v podnájmu a kdo ví, kdyby se tehdy nestala vážná tragická nehoda, při které Holý zahynul, možná mohli být spolu doteď.

Zpěvačka ale s odstupem času řekla, že by patrně spolu asi nezůstali. "Asi bychom spolu nezůstali, byli jsme každý jiný," řekla. Poprvé se vdávala v roce 2002, kdy si za manžela vzala Stanislava Penka. Poznali se v roce 2001 a přeskočila jiskra. "Já si myslím, že když člověk pozná, že má vedle sebe toho pravého, vůbec nad ničím už nešpekuluje, ani se nerozhoduje. Je to prostě dané. My jsme se chtěli vzít už asi po pěti dnech, co jsme se poznali," říkala tenkrát.

Jejich vztah se začal hroutit po roce a došlo k rozvodu. Poté Lucie Bílá našla zalíbení v pěveckém kolegovi. Václav Noid Bárta a Lucie se tajně vzali v roce 2006. "Můžu mu stoprocentně věřit. Zároveň je i ochráncem rodiny a to my holky z vesnice potřebujeme. Kdyby nám někdo ublížil, tak ho zadupe do země," řekla pro Blesk.cz. Bohužel ani toto manželství nevydrželo.

Jejím současným partnerem je Radek Filipi. "Byl tak trpělivý, že mě přemluvil. Ale trvalo mu to dlouho. Tedy mně, než jsem řekla: Tak jo. Ale jsem ráda, že byl trpělivý, protože to stojí za to," přiznala Lucie. Na chvíli se rozešli v roce 2017, ale následně se dalo opět znova dohromady. Důvodem krátkého rozchodu byla zpěvaččina zaneprázdněnost.

Jediný syn Filip

Druhý partner Lucie Bílé Petr Kratochvíl má v jejím srdci speciální místo. Má s ním totiž jediného syna Filipa Kratochvíla. Partner Bílé se ale zakoukal do Miss 1992 Pavlíny Babůrkové a přišel rozchod, který Lucie velmi těžce nesla. Partner Bílé se ale zakoukal do Miss 1992 Pavlíny Babůrkové a přišel rozchod, který Lucie velmi těžce nesla.

"Když Petr odcházel od Lucky, tak to nebylo vůbec jednoduchý, ale všechno jsem ustáli. S Luckou teď vycházíme dobře, není to zapomenuté, ale ten čas hodně urovná. Dneska je to někde jinde, než to bylo na začátku," nechala se slyšet Babůrková. Žádné špatné vztahy mezi nimi nejsou a důkazem toho je, že Bílá zaměstnala i jednoho z jejich synů ve svém divadle.

Filip Kratochvíl vystudoval filmovou školu v Písku a pak odjel na studia do Paříže. "Umím základy, spíš sprostý slova, moc se to nepovedlo," nechal se slyšet Filip s tím, že ho studia ve světě velmi vyškolila a získal spoustu neocenitelných zkušeností. Také se z něj stal švihák, kterému nechybí styl.

S mámou jsou jeden tým

Filip se vrátil ze studií z Francie před třemi lety a začal pomáhat své mamince v divadle. "Pracuje se mnou v divadle, zkusil si několik oborů. Mám ho doma, hraji si zase na tu správnou mámu, která nosí svačiny, obědy a hlídá, jestli si vzal všechno do práce, anebo jestli včas vstal," řekla pyšně Bílá pro Showtime na CNN Prima NEWS.

Syn Bílé ještě svoji lásku nenašel. "S Kájou to bylo super, ale neměli jsme na sebe čas, tak jsme se rozhodli, že budeme jen kamarádi. Furt spolu vycházíme, jen už ne jako partneři," řekl o své první známé partnerce, se kterou to ale nevyšlo. Co se týká umělecké krve, tak tu má Filip v krvi a geny úspěšné maminky nezapře.

Jeho místo je za kamerou a režíroval už několik klipů. Lucie Bílá se při pohledu na svého syna dme pýchou a není se čemu divit. K 58. narozeninám jí dal skutečně originální dárek, ze kterého byla Bílá paf. Byl to videoklip k sonu Stoj času. "Je to písnička, kterou si vybral, dal dohromady tým svých přátel a natočil tak dospělý klip, že mi spadla brada," potvrdila Lucie Bílá.

