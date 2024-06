Externí autor 2. 6. 2024 clock 4 minuty gallery

Moderátorka Lucie Borhyová patří mezi stálice televize Nova. Asi jen málokdo si dokáže představit tuto stanici bez ní a jejího parťáka Reye Korantenga. Dalo by se říct, že je to její „osudový muž“. Tím je ale jen v tom profesním životě, na „osudové“ muže měla Lucie v životě soukromém celkem smůlu.

Krásná Lucie Borhyová si své soukromí velmi střeží. Není divu, v minulosti byly její vztahy s muži veřejně propírány tak, že se okatá blondýna drží stran médií. Alespoň tedy co se její rodiny týče. Ona sama je ozdobou mnoha večírků a společenských akcí. Ty ovšem navštěvuje sama.

Jediným mužem, který jí dělá doprovod na veřejnosti, je její moderátorský kolega Rey Koranteng, s nímž se na obrazovce objevuje už od roku 1999, tedy dva roky poté, co na Novu nastoupila. Tehdy byla ovšem „jen“ pomocná redaktorka ve zpravodajství.

Její šarm, kouzlo a neskutečně zářivý úsměv ovšem nezůstaly bez povšimnutí, a tak se velmi rychle dostala do hlavní zpravodajské relace, která se vysílala večer. A na této pozici setrvává dodnes, tedy už pětadvacet let. Nikomu také neuniklo, že za tu dobu Lucii snad nepřibyla žádná vráska. Moderátorka jako by uměla zastavit čas.

Tato skutečnost zase nenechala chladné mnohé muže v jejím okolí. Charismatická blondýna okouzlila nejprve profesionálního hráče golfu Alana Babického. V tu dobu se ještě vycházející televizní hvězda nezdráhala ukazovat na veřejnosti bok po boku se svou láskou. Protože to byla láska na první pohled dokonalá, a tak není divu, že se o své štěstí chtěla podělit i se širokou veřejností.

Údajná nevěra a románek s Jágrem

Babický a Borhyová byli zasnoubeni, po devíti letech vztahu měl přijít další krok. Ten přišel, ale rozhodně ne tím směrem, kterým by si Lucie přála. V médiích se začalo spekulovat o tom, že ji Babický podvádí s její kolegyní Michaelou Ochotskou, což golfista vzápětí popřel. Nicméně rozpadu vztahu to nezabránilo.

Následoval krátký románek s jedním z našich nejslavnějších hokejistů, Jaromírem Jágrem. V tu dobu už se Borhyová snažila vztah ututlat, nicméně nenechaví novináři je nachytali, jak se se sportovcem vášnivě líbá.

Papadakis ji opustil, když byla těhotná

S řeckým podnikatelem a synem majitele hotelového řetězce Nikem Papadakisem se Lucie seznámila na focení v Řecku. Tento vztah nabyl na vážnosti, když Lucie otěhotněla. Horkokrevný Řek se ale příliš vázat nechtěl, Lucie porodila už jako opuštěná žena a Papadakis dlouhou dobu o syna ani nejevil zájem.

„Snažila jsem se dělat maximum, abychom žili jako rodina. To se ale nikdy nestalo. Bohužel jsem si vyslechla něco, co je pro ženu, která zjistí, že je v jiném stavu, úplně nejhorší,“ řekla tehdy Borhyová na konto svého bývalého partnera. Ten se nicméně posléze polepšil, a dokonce se přestěhoval do Prahy, aby měl k synovi blíže.

Dalšího partnera Lucie ulovila ve „svých vodách“. Stal se jím její kolega z televize Michal Hrdlička. I z tohoto vztahu vzešel potomek, Borhyové se narodila dcera Linda. Ale stejně jako v předchozím případě jejich láska nevydržela. Hrdlička se ještě na rodinu údajně necítil a chtěl si užívat života.

Svého současného přítele si bedlivě střeží

Svého posledního partnera si už Lucie bedlivě střeží a na veřejnosti se spolu neukazují vůbec. „S partnerem nechodíme na společenské akce, kde jsou média. Rozhodli jsme se, že si náš vztah necháme pro sebe,“ řekla neodbytným novinářům nedávno na společenské akci v Brně. Svého “pana Božského” si schovává pro sebe, nicméně i tak prosáklo, o koho se jedná.

Již přes osm let je šťastná po boku advokáta Michala Smečky. „Přítel je z úplně jiné profese, já s ním také nechodím k soudu,” odpověděla na dotaz, proč jej Lucie nikam nevodí. Kromě toho, že se neukazují na večírcích, nesdílejí ani žádné společné fotografie na sociálních sítích. Jedinou výjimkou byl svátek zamilovaných, kdy se půvabná moderátorka se svou láskou vyfotila pod rozkvetlou třešní.

„Dnes je první máj – lásky čas. Já se mám, že ty moje lásky mám. A taky se mám, že máme rozkvetlou třešeň přímo na zahradě. Dostala jsem tolik polibků, že rozhodně neuschnu a podle tradice budu celý rok kvést do krásy. Tak se také nezapomeňte políbit pod rozkvetlou třešní,“ napsala na začátku května Lucie Borhyová pod příspěvek na svém Instagramu.

Zdroje: sip.denik.cz, vlasta.cz