Televize Nova tento rok oslavila třicáté narozeniny a jednou z osobností, které jsou s ní prakticky od začátku je i krásná moderátorka Lucie Borhyová. Než ale začala spolu s Reyem Korantengem uvádět Televizní noviny, objevila se i v pořadu Ptákoviny a že je to scénka, která stojí za zhlédnutí.

Lucie Borhyová se narodila 16. dubna 1978 v Praze. Po gymnáziu se chtěla vydat na studia na Filozofickou fakultu na Karlově Univerzitě, tam ovšem nebyla přijata, a tak se vydala směrem publicistiky, kterou na Vyšší odborné škole také úspěšně vystudovala.

V roce 1996 nastoupila do nové komerční televize, která svým prostředím lákala spoustu lidí. Jednalo se o něco neokoukaného, něco, co rozhodně slibovalo notnou dávku dobrodružství i zábavy. Dnes Lucii známe jako reprezentativní moderátorku, nicméně než se do této role dostala, zkusila si i roli herečky.

Borhyová za volantem blokovala průjezd

Nejednalo se samozřejmě o žádný velkofilm, ale o scénku v zábavném pořadu Ptákoviny, kde se operovalo v devadesátých letech s tak oblíbenou skrytou kamerou. Tehdy ještě neokoukaná tvář devatenáctileté Lucie Borhyové zamotala mnohým hlavu, a to nejen proto, že byla už na první pohled krásná.

Její úlohou bylo předstírat, že se nemůže rozjet s autem. Mladá slečna svým vozem záměrně překážela na parkovišti, kde kvůli ní nemohlo projet žádné jiné auto, a navíc do toho ještě telefonovala. Ve finálním sestřihu se pak střídají zoufalé reakce s nechápavými, radami i pohoršením, že blonďatá slečna chce mermomocí dokončit „důležitý“ telefonát, pak se teprve pokusí odjet.

Uživila by se i jako herečka

Borhyová se své role zhostila na výbornou, naivní nezkušenou řidičku, která si ten den byla vyzvednout řidičský průkaz ztvárnila skvěle. I ona sama na toto rozverné natáčení vzpomíná s úsměvem.

„Jo, Ptákoviny? To bude zhruba taky těch pětadvacet let, šestadvacet let, protože na Nově jsem celkem sedmadvacet let a Ptákoviny jsem točila dva roky předtím, než jsem nastoupila na pozici moderátorky hlavní zpravodajské relace. To mě moc bavilo, Ptákoviny jsou taky moje srdcovka. Nachytávat lidi, umět si udělat legraci sama ze sebe. Určitě věc, na kterou nikdy nezapomenu. Klidně bych si to někdy zopakovala,” prozradila v rozhovoru pro web iDnes.cz.

Video si můžete pustit zde:

Zdroj: Youtube

Když se objevila v Ptákovinách, ani ve snu ji tehdy nenapadlo, že by na to konto mohla přijít nabídka na moderování hlavní zpravodajské relace. „Myslela jsem, že tentokrát chtějí nachytat oni mě, a hledala skrytou kameru. Zvážněla jsem, až když přišel Rey. Pak už se to semlelo, na přípravu jsme měli jen pár týdnů,“ popsala své tehdejší překvapení pro deník Blesk.

Pak už to šlo ale ráz na ráz. Musela se naučit mluvit, pro zprávy měla příliš dětský hlásek a tehdejší šéfredaktorka zpravodajství Věra Dušková jí oznámila, že dokud se to nenaučí, na kameru nepůjde.

Ať dělá modelku, ale ať už hlavně nic nemoderuje

Vesměs všichni kolegové se jí snažili pomoci, až na Evu Jurinovou. Podle slov Borhyové ji Jurinová neměla nikdy ráda a nepěkně se o ní vyjadřovala i do médií. Lucie je ale profesionálka a o Jurinové nikdy špatně nemluvila. Nicméně ona si servítky rozhodně nebrala.

„Přitažlivý a vyzývavý typ modelky, který se brzy okouká. Má nezpravodajskou dikci a celkově je s formátem večerních zpráv v rozporu. Což takhle nevyměnit Televizní noviny za Peříčko?,” znělo jedno z prohlášení televizní hlasatelky, která zemřela v roce 2021 po dlouhé nemoci.

V roce 2003 v anketě Mladé fronty DNES zase zazněla tato slova: „Nemoderovala, pouze nudně glosovala situace na pódiu. Diblíkovsky a často bez rozmyslu žvatlala. Maximální výkon moderátorských schopností Borhyové spočíval ve výrazech typu: To je krásná kytice. To je krásný potlesk. Její hlas byl řezavý, nepříjemný, uštěkaný. Byla krásná. Když se nesmála, moc jí to v obou šatech slušelo. Ať dělá modelku, nechť se usmívá v nějakém pořadu, kde je zapotřebí. Ale ať už hlavně nic nemoderuje.“

Na profesní výkony Lucie Borhyové může mít každý jiný názor, ovšem ten všeobecný je očividný. Před kamerou hlásí zprávy už pětadvacet let, a to je jasnou známkou toho, že ji diváci milují a s radostí si tuto usměvavou blondýnku pustí ve večerní relaci i dnes.

Zdroje: idnes.cz, blesk.cz, youtube.com