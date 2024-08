Moderátorku Televizních novin, Lucii Borhyovou, všichni znáte. Tato pohledná blondýnka údajně zdědila půvab po své mamince. Lidé si dokonce myslí, že jsou kamarádky.

Usměvavá moderátorka

Lucie Borhyová se narodila 16.dubna 1978 v Praze. Již jako malá holčička vynikala svou nebývalou krásnou. Blondýnka s velkýma modrýma očima byla vždy něčím výjimečná.

Již ve dvaceti lety mohla svůj vzhled zúročit, když dostala nabídku od Televize NOVA, aby moderovala pořad Televizní noviny.

Nabídku Lucie s radostí přijala a doslova přes noc se stala jednou z nejoblíbenějších tváří této televizní stanice. Lidé si krásnou blondýnku skutečně zamilovali.

Lucie tak několikrát získala ocenění jako nejvíce oblíbená žena TV NOVA. Ačkoliv Lucie letos v dubnu oslavila své 46. narozeniny, její věk by jí nikdo nehádal.

Od svého nástupu na televizní obrazovky vypadá tato usměvavá žena stejně. Za svůj mladistvý vzhled prý vděčí nestárnoucí mysli a samozřejmě své krásné mamince.

Krásná po mamince

„Nevím, čemu za svůj vzhled vděčím. Myslím si ale, že je daný především mým vnitřním nastavením. Mentálně jsem totiž ustrnula asi ve svých pětadvaceti letech…,“ uvedla s úsměvem na tváři Lucie.

Ondřej Sokol popřál Borhyové k šedesátinám:

Zdroj: Youtube

„A pak jsem samozřejmě za to, jak vypadám, vděčná asi svým genům. Stejně to měla moje babička a má to tak i moje maminka. Když spolu někam přijdeme, většinou si lidi myslí, že je moje sestra nebo kamarádka.“

Lucie věk vůbec neřeší. Jak sama uvedla, věk je pro ni nepodstatným číslem. Vždy prý záleží na tom, jak se jako žena cítíte. Tak také působíte.

Luciiným lékem na mládí jsou také její dvě děti. Prvního potomka, syna Lucase, porodila v roce 2008. Otcem Lucase je řecký podnikatel a někdejší přítel Borhyové, Nico Papadakis.

Luciiným druhým dítětem je dcera Linda, kterou má moderátorka ze vztahu s o jedenáct let mladším přítelem a bývalým moderátorem Sportovních novin, Michalem Hrdličkou.

Po několika nevydařených vztazích Lucie konečně zakotvila v náruči muže, se kterým je podle svých slov, skutečně šťastná. Jejím vyvoleným je o devět let mladší Michal Smečka.

