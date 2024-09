Externí autor 29. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Bývalá herečka Žaneta Fuchsová byla jednou z největších hvězd osmdesátých let. Jako dítě natočila více než třicet snímků v průběhu deseti let. O konci kariéry rozhodl fakt, že ji nevzali na konzervatoř. Po letech se ukázala v pár menších rolích. Vedle toho si vybudovala úspěšnou kariéru za kamerou.

Snímky, ve kterých Žaneta zářila, zná každý. Film Lucie, postrach ulice byl v osmdesátých letech naprostým hitem, stejně jako Chobotnice z II. patra. Talentovaná dívenka zářila i v oblíbených seriálech Létající Čestmír nebo Bambinot.

Talent od útlého věku

Poprvé se před kamerou objevila už v pěti letech. Zářila ve snímku Oty Kovala Kočičí princ. K herectví ji přivedl otec, který chtěl zúročit její hyperaktivitu.

Dětskou hvězdou byla Žaneta v letech 1978 až 1988. Jejím posledním snímkem byl Pan Tau. V tu dobu už měla za sebou přijímačky na konzervatoř, kam ji nevzali pro nedostatek talentu.

Vedle Žanety zářil v seriálu Chobotnice z II. patra i talentovaný Milan Šimáček. I toho potkal stejný osud. Diváky milovaného chlapce nevzali na konzervatoř. Šimáček si vyzkoušel hned několik povolání. Zakotvil v IT sféře.

„Hraní pro mě není o potřebě se zviditelnit, ale spíše ventilovat. Kdyby mě tehdy vzali na konzervatoř, bylo by zřejmě všechno jinak,“ řekla Žaneta Fuchsová před několika lety v pořadu Třináctá komnata. „V dané chvíli, když jsem se to dozvěděla, to byl hrozný šok. Brečela jsem a nezajímalo mě nic jiného,“ dodala k osudové chvíli.

Žaneta se z neúspěšných přijímacích zkoušek oklepala a začala studovat ekonomickou střední školu. Během školy měla přísný zákaz točení, takže všechny role, které jí byly nabízeny, musela odmítnout.

Comeback k filmu

Několik let se před kamerou neobjevila a zmizela tak zcela z očí veřejnosti i režisérů. K filmu si Žaneta nakonec našla cestu. Už nějaký čas pracuje jako asistentka režie a pomocná režisérka. Pracovala například na úspěšném seriálu TV Prima Rodinná pouta, nebo na konkurenční TV Nova na seriálu Ulice.

V Rodinných poutech se dokonce na pár scén vrátila před kameru jako sekretářka rodiny Rubešových. Menší roli si střihla i v seriálu Ohnivé kuře.

Ne vždy ovšem Žaneta pracovala u filmu. Zkoušela například pracovat jako sekretářka nebo účetní.

Současný život

Žaneta Fuchsová má dnes už dvě dospělé děti, Michaelu a Radka. Za sebou má jedno nevydařené manželství, které skončilo finančními potížemi. Své soukromí si bývalá dětská hvězda střeží.

Žaneta se ani s odstupem času na snímky, ve kterých zářila jako dětská hvězda, nedívá. „Nemůžu se na své staré filmy dívat. Když to moje dcera ještě jako malá viděla, nedokázala pochopit, že vidí maminku v televizi a zároveň doma v pokoji,“ svěřila se v rozhovoru pro iDNES. Důvod ke smutku ovšem nemá. Ve svém oboru je velmi úspěšná. Pracovala například jako asistentka režie u populárního francouzského seriálu o komisaři Maigretovi, který se natáčel v Praze.

