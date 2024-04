close info Profimedia

Asi jen málokdo si dokáže představit, jaké by to bylo utrpení, kdy byste se ve dvaadvaceti letech dozvěděli, že vám někdo zastřelil milovanou osobu. Přesně tohle prožila v roce 2004 účastnice Miss Lucie Králová. Co se tehdy stalo? A dokázala se s bolestivou ztrátou po dvaceti letech smířit.?

Nesmírně půvabná Králová se tehdy připravovala na svůj velký finálový večer. Soutěž Miss může mladým adeptkám naprosto změnit život, zároveň jsou krásky v hledáčku novinářů, protože již před velkým gala večerem je jasné, že jedna z nich se stane novou nejkrásnější dívkou v Česku. A aby byli pojištění, mají v merku radši všechny. Jedna z dívek ale přeci jen dostala pozornosti více. Ale takové, které by se nejradši vzdala. Během příprav se dozvěděla, že jejího tehdejšího partnera Václava Krejcárka zastřelili. Brutálního činu se dopustila v sídle jeho firmy jeho bývalá manželka Helena Součková. Ta tuto vraždu měla podle deníku Blesk předem připravenou a dlouho naplánovanou. Součková si pořídila zbrojní pas a naučila se střílet. Její okolí bylo velmi překvapené, protože sama Součková prý zbraně neměla ráda. Nicméně nikoho nenapadlo, že by tím mohla zamýšlet něco tak ohavného, jako je vražda. Mysleli si, že si chce pouze zpestřit trávení volného času. Motivem byla nejspíš žárlivost a neschopnost se vyrovnat s odchodem exmanžela. Krejcárkovi bylo 34 let a Králové 22. Otrávila psy i kočku a pak šla vraždit Ačkoliv se exmanželka měla jako v bavlnce a nemusela ani pracovat, láska je mocná čarodějka, která kromě hezkých věcí může být i neuvěřitelně krutá. A když se Krejcárek znovu zamiloval, Součková mu to nemohla odpustit. Trest si pro něj vybrala ten nejhorší. Tragédie se odehrála v sídle jeho firmy, kde vražedkyně vše pečlivě připravila. Napsala dopis na rozloučenou, otrávila jejich dva psy a kočku. Pak stiskla spoušť a zastřelila muže, který se opovážil znovu zamilovat. Poté obrátila zbraň i proti sobě. Když se Lucie o tragédii dozvěděla, zhroutila se a z Miss odstoupila. „Tři měsíce jsem nevyšla z pokoje, maximálně na toaletu. Nekoupala jsem se, nečistila si zuby, nebyla jsem schopná ničeho. Jen jsem ležela ve tmě se staženými žaluziemi,” prozradila v rozhovoru pro web lifee.cz tehdejší adeptka na nejkrásnější ženu Česka. close Magazín Jak to bylo skutečně se smrtí Jiřího Schelingera:Mohl zemřít rukou nájemného vraha. Policie tajila důkazy gallery 6 video Dvaadvacetileté Králová byla pronásledována novináři na každém kroku, přiznala, že z depresí jí i zešedivěly vlasy. Rok 2004 pro ni byl velmi krutý, ale ona se dokázala sebrat a jít dál. Ačkoliv na ten strašný den nikdy v životě nezapomene. „Nikdy jsem se s tím nevyrovnala. Nikdy jsem si nepřipustila smrt jako takovou. Nebyla jsem schopná dojít ani na hrob, protože to pořád vnímám tak, jako by dotyčný jen odcestoval do Austrálie nebo se ztratil, zmizel mi ze života, ale nechci si přiznat jeho smrt,” pokračuje modelka a doplňuje, že se na věc ale s dvacetiletým odstupem již dívá jinak. Konečně šťastná Lucie Navíc je konečně šťastná. Ačkoliv jí jedno manželství nevyšlo, lásku našla později u slavného hokejisty. Jeho příjmení ostatně dnes i nosí. S Jiřím Šlégrem vztah přiznali oficiálně v roce 2011, Lucie už byla rozvedená, nyní ale musela čekat, až se rozvede i Jiří. To se stalo o tři roky později a v roce 2015 si hrdličky konečně mohly říci své „ano“. V roce 2020 se jim narodil první společný potomek synek Ron. Lucie Šlégr má z předchozího manželství ještě syny Roberta a Richarda. close Magazín Co dnes dělá bývalá rosnička Radka Kocurová? Po čtyřicítce vypadá jako bohyně, podívejte! gallery 7 Zdroje: blesk.cz, lifee.cz

