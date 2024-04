Již jako malá, osmiletá holčička, se proslavila jako Majda v seriálu Vyprávěj. Lucie Šteflová začala kariéru velmi slibně, ale pak ji načas smetly pomluvy. Sáhla si na dno a možná i proto dnes pomáhá dětem v psychiatrických léčebnách. Jak dnes vypadá?

Lucii Šteflovou si jistě pamatujete jako Majdu z oblíbeného seriálu Vyprávěj.

Debutovala však již po boku Miroslava Táborského v seriálu Místo nahoře. Její herecký talent nezůstal bez povšimnutí. Ještě téhož roku si zahrála ve filmu Krev zmizelého. Její velkou rolí ale byla role dcery skvělého Ondřeje Vetchého, kterou znásilní spolužák, ve filmu Vendeta.

Fanoušci si ji jistě pamatují i z filmů Něžné vlny a seriálu Drazí sousedé nebo filmové trilogie Cesta domů. Tam Lucie ztvárnila partnerku režisérova syna Tomáše, a dokonce si zahrála i se svou dcerkou, jíž byla mámou i v Cestě domů.

Tato trilogie byla první hereččinou větší rolí po pandemii. „Během posledních let, co se mi narodila dcera, jsem točila, ale byly to spíš menší věci nebo se to kvůli covidu vysílá až teď. Ale větší filmový projekt je to po delší době," říká o něm.

Dnes je totiž Lucie Šteflová především sama matkou, protože se jí v roce 2017 narodila dcera Emma. Bude z ní také herečka? Lucie doufá, že ne. Přeje si, aby o své budoucnosti její dcera jednou rozhodla sama.

Před jejím narozením to ale Lucie měla těžké. Sesypala se pod tlakem pomluv.

Obvinění z prostituce neunesla

Kariéra této milé a jemné herečky je poznamenána osobním pádem. Před osmi lety ocitla v centru mediálního skandálu. Šteflová čelila obviněním z prostituce, což mělo na ni a její psychiku ničivý vliv.

Média začala přetřásat její údajně hříšnou minulost s tím, že si přivydělávala jako placená společnice. „Bylo to hodně vykonstruované a řeší se to i soudně. Všechno se dá nafouknout, je to komplikované. Netvrdím, že jsem byla vždycky slušná holka, mám a měla jsem ráda muže, ale nikde ne za peníze,“ říká někdejší seriálová Majda.

V důsledku těchto obvinění prošla Lucie obdobím těžkých depresí, které vyústilo dokonce v pokus o sebevraždu.

Stala se tak jednou z mnoha osobností, které veřejně promluvily o svém boji s duševními potížemi. Snaží se ukázat, že ani veřejná osobnost není imunní vůči tlaku veřejného mínění. I proto začala podporovat děti s psychickými problémy.

„Je hrozně důležité mluvit i o duševních nemocech, které mohou být i závažnější než fyzické. Aby to nebylo tabu,“ říká pohledná zrzka, která se zpětně na tuto etapu života jako na důležitou životní lekci.

Nyní už je ale zase spokojená a září štěstím. Z Emmy už je prvňačka, Lucie se zasnoubila poté, co jí její přítel požádal o ruku. A podívejte se, jak spokojeně dnes vypadá:

